Bisher haben Hogwarts Legacy-Spieler*innen auf PlayStation-Konsolen einen Vorteil, denn eine exklusive und durchaus spannende Quest gibt es aktuell nur auf PS4 und PS5. Die anderen Plattformen, also Xbox-Konsolen, PC und inzwischen auch Switch, gingen leer aus. Das soll sich dieses Jahr ändern und zusätzlich warten wohl auch noch zusätzliche neue Features.

Trans- und Queerfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr unter anderem hier und hier weiterführende Informationen.

Das ist bisher über die Neuerungen bekannt

Auf den Current Gen-Konsolen sowie PC erschien Hogwarts Legacy am 10. Februar 2023, also vor knapp einem Jahr. Den nahenden Geburtstag hat das Entwicklerteam jetzt zum Anlass genommen, um Neuigkeiten zum Spiel zu teilen.

Der offizielle X-Account (ehemals Twitter) verrät, dass im Sommer auf alle Fans Neues im Spiel wartet. Allzu konkret wird der Post leider noch nicht, aber es soll sich um "zusätzliche Updates und Features" handeln. Ob es sich hier um wirklich große, spannende neue Features handelt oder nur Quality of Life-Verbesserungen, muss sich noch zeigen. Doch auch in letzterem Fall hätten sicher einige Fans Wünsche offen.

In den nächsten Monaten sollen wir mehr Infos zu den Plänen bekommen. Konkreter wird es da schon, wenn es um die bisher PlayStation-exklusiven Inhalte geht. Die sollen nämlich endlich auf allen Plattformen landen und zwar auch im Sommer, zusammen mit den neuen Features.

Die Quest, die bisher nur auf PS4 und PS5 verfügbar war, seht ihr hier im Trailer:

1:22 Hogwarts Legacy - Neuer Trailer zeigt die exklusive PlayStation-Quest in Hogsmeade - Neuer Trailer zeigt die exklusive PlayStation-Quest in Hogsmeade

Was genau sind die exklusiven Inhalte? Der Name der Quest ist "Heimgesuchtes Geschäft in Hogsmeade" und wie zu erwarten, dreht sich die unheimliche Geschichte um einen Laden in dem kleinen Örtchen. Unter anderem müsst ihr dabei den gruseligen Keller erkunden. Aber in der Mission steckt eben nicht nur die Story, sondern auch die coole Möglichkeit, später Items in eben diesem Shop zu verkaufen.

Es ist also durchaus schade, dass die Quest zunächst nur auf PS4 und PS5 landete. Womöglich bekommen wir ja schon am 10. Februar die nächsten Infos, also wenn dann der Geburtstag ansteht.

Auf welcher Plattform habt ihr Hogwarts Legacy gezockt und kennt ihr die Quest? Über welche weiteren neuen Features würdet ihr euch außerdem freuen?