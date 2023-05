Das Cross-Gen-Upgrade für Hogwarts Legacy gibt's nicht für alle.

Die Last Gen-Versionen von Hogwarts Legacy sind frisch erschienen. Während das Spiel auch auf PS4 und Xbox One gut läuft, gibt es natürlich doch ein paar Abstriche im direkten Vergleich zur PS5- und Xbox Series X/S-Version.

Wenn ihr also selbst mit dem Gedanken spielt, später einmal auf eine neue Konsole aufzurüsten und dort auch den Titel aus dem Harry Potter-Universum zocken wollt, müsst ihr schon jetzt beim Kauf des Spiels aufpassen. Denn das Cross-Gen-Upgrade steht nicht allen zur Verfügung.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Nur eine Hogwarts Legacy-Edition bekommt Xbox Series/PS5-Upgrade

Wie die Macher*innen von Hogwarts Legacy nämlich bereits auf Twitter bestätigt haben, wird es das Upgrade, mit dem ihr dann auch auf PS5 oder Xbox Series X/S spielen könnt, nur in einer Edition des Spiels geben:

Das Cross-Gen-Upgrade ist nur verfügbar, wenn ihr die Digital Deluxe Edition von Hogwarts Legacy kauft.

In der Digital Deluxe Edition befinden sich nämlich sowohl die Last- als auch die Current Gen-Version des Spiels: also die PS4- und PS5-Version, wenn ihr es im PS Store kauft, sowie die Xbox One- und Series X/S-Versionen im Microsoft Store.

Dazu gibt es auch einige Extras wie ein Kosmetikset oder Reittier – allerdings kostet die Edition dafür auch knapp 85 Euro, also 15 Euro mehr als die normale Last Gen-Version. Ob der Preis euch das wert ist, müsst ihr natürlich selbst entscheiden.

So funktioniert das Upgrade auf PS5

Besitzt ihr die Digital Deluxe Edition, ist das Upgrade zumindest recht simpel. Auf Xbox Series X/S werden Upgrades von alleine heruntergeladen, wenn ihr "automatische Updates" aktiviert habt.

Auch auf PS5 solltet ihr zwischen dem Download der PS4- und PS5-Version wählen können. Habt ihr versehentlich die PS4-Version eines Spiels runtergeladen, lässt sich in der Regel problemlos das Upgrade aus dem Store ziehen. Geht dazu im PS Store auf die Produktseite des Spiels und klickt auf die drei Punkte neben dem "Spielen"-Button. Wählt dann "Produkt anzeigen" und ihr könnt das Upgrade zum jeweiligen Spiel laden.