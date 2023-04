In Hogwarts Legacy solltet ihr verantwortungsvoll mit euren Zaubersprüchen umgehen.

Vielleicht kennt ihr das: Da habt ihr in einem Moment eine Idee, der ihr direkt nachgeht, nur um sie im nächsten Augenblick sofort zu bereuen. So ist es diesem Hogwarts Legacy-Spieler ergangen, der seinem Impuls nachgibt, seinen Phönix in bare Münze zu verwandeln. Ihr könnt im Video genau den Augenblick sehen, in dem ihm klar wird, wie schlecht diese Idee war. Aber zum Glück nimmt die Geschichte ein gutes Ende.

Hogwarts Legacy lässt euch den einzigen Phönix in Geld verwandeln, aber schlau ist das nicht

Darum geht's: In Hogwarts Legacy könnt ihr die berühmten fantastischen Tierwesen finden, um sie anschließend zu hegen und zu pflegen. Einige davon sind deutlich seltener als andere. Wie zum Beispiel der Phönix: Diesen Feuervogel gibt es nur ein einziges Mal im Spiel und ihr müsst eine ganze Questreihe abschließen, um ihn zu bekommen:

Ohoh, was hab' ich gemacht? Auf Reddit wurde das Video veröffentlicht, das uns zum Schmunzeln gebracht hat. Vor allem der Moment, in dem die Spielfigur und der sie steuernde Mensch kurz innehalten muss, ist pures Comedy-Gold. Es ist ein Augenblick der Klarheit, der Erkenntnis und der Re-Evaluation. Hier könnt ihr euch ansehen, was wir meinen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Dazu gibt es den folgenden Kommentar von Redditor Sevyfire:

"Ich hatte definitiv einen kurzen Panik-Moment, als ich dachte, ich hätte das wertvollste Biest im Spiel für zwei lausige Galleonen eingetauscht. Vor allem, als er nicht direkt respawnt ist oder auf meine Beschwörungen reagiert hat."

Aber keine Sorge: Das Ganze endet zum Glück glimpflich. Wenn ihr aus Versehen euren Phönix in Geld verwandeln solltet, lasst euch gesagt sein: Er taucht wieder auf. Als Sevyfire ins Habitat der Tierwesen zurück gekehrt ist, war der Phönix einfach wieder da, ohne Schaden genommen zu haben.

Ist das ein Geld-Exploit? Angesichts dessen, dass ihr den Phönix in Geld verwandeln könnt, der Phönix aber danach wieder auftaucht, überlegen einige Spieler*innen in den Kommentaren, ob sich so nicht vielleicht richtig viel Geld machen lässt. Theoretisch sollte das klappen, es würde nur ziemlich lange dauern. Richtig praktikabel wirkt die Idee also nicht.

Habt ihr in Hogwarts Legacy schon einmal etwas ähnliches aus Versehen gemacht?