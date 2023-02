Hogwarts Legacy: Phönixe fangen, züchten und Kleidung aufwerten

Ein Phönix ist ein seltener Anblick in der Wizarding World. Das gilt auch in Hogwarts Legacy. Denn während ihr Knuddelmuffs und Niffler im Dutzend hinterhergeschmissen bekommt, lässt sich dieser besondere Vogel nicht einfach in der offenen Welt fangen. Stattdessen benötigt ihr den Abschluss einer kompletten Questreihe.

So bekommt ihr die Quest für den Phönix

Voraussetzung: Damit die Quest für den Phönix überhaupt auftaucht, müsst ihr schon etwas weiter im Spiel vorangekommen sein. Ihr braucht Stufe 20 und solltet auch schon den Raum der Wünsche freigeschaltet haben.

Der Hauself Deek wird euch immer wieder Aufgaben zukommen lassen. Achtet auf die Eulenpost von Professor Weasley, kehrt dann zum Raum der Wünsche zurück und sprecht mit Deek.

Habt ihr für ihn die Quest "Das Fohlen des Todes” gelöst, bei dem ihr zwei Thestrale fangen und anschließend ein Junges züchten sollt, dann erhaltet ihr seine letzte Quest “Phönixabflug”. Für diese müsst ihr in die südlichen Gebiete des Umlands reisen und den mystischen Vogel vor einigen Wilderern retten.

Kämpft euch durch das Höhlensystem, erledigt alle Gegner und schlagt euch bis zur Spitze des Berges durch. Dort wartet der Phönix geduldig auf euch. Macht euren Schnappsack bereit und greift euch das Tierwesen. Kehrt anschließend zu Deek zurück und lasst den Phönix in einem eurer vier Gehege im Raum der Wünsche frei.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Könnt ihr auch einen Phönix züchten?

Wie bei allen anderen Tierwesen auch, erhaltet ihr bei passender Pflege Materialien. Diese braucht ihr entweder für Tränke oder vornehmlich zum Aufwerten von Kleidung am Webstuhl. Phönixfedern sind besonders wertvoll, da ihr mit ihnen Kleidungsstücke auf Stufe drei bringen könnt.

Daher wollt ihr wahrscheinlich direkt einen zweiten, wenn nicht gar einen dritten Phönix in euren Stallungen. Da müssen wir euch allerdings enttäuschen. Im gesamten Spiel gibt es nur einen einzigen Phönix. Ihr könnt keinen zweiten finden und logischerweise daher auch keine zusätzlichen züchten.

Aber so viele der Federn braucht ihr auch gar nicht. Pro Aufwertung benötigt ihr nur eine einzige Feder und ihr bekommt jedes mal drei, wenn ihr euch um euren Phönix kümmert.