Hogwarts Legacy: Alle fantastischen Tierwesen und wo sie zu finden sind

Neben Zauberei und Zaubertränken enthält Hogwarts Legacy einen weiteren Aspekt der Wizarding World. Tierwesen sind ein wichtiger Bestandteil jeder Zaubereiausbildung und so werdet auch ihr euch mit den Tieren der Lande um Hogwarts und Hogsmeade auseinandersetzen müssen. Diese reichen von knuffigen Knuddelmuffs, bis hin zu beeindruckenden Greifen.

So könnt ihr Tierwesen fangen

Ihr braucht spezielle Werkzeuge, um mit dem Fangen und Aufziehen von Tierwesen beginnen zu können. Als erstes müsst ihr den Raum der Wünsche freischalten.

Später wird euch Deek eine weitere Aufgabe stellen. In “Der Elf, der Schnappsack und der Webstuhl” erklärt er euch das gesamte Prozedere. Reist zu einem Ort mit Tierwesen und betäubt sie mit einem Zauber wie Levioso. Dann greift sie euch per Schnappsack.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Versucht ruhig auch andere Zauber aus. Gerade Vögel sind gar nicht so leicht zu fangen. Habt keine Angst, dass ihr die Kerlchen verletzen könntet. Sie sind sehr widerstandsfähig.

Geld und Ausrüstung dank Tierwesen

Irgendwann wird der Schnappsack voll und ihr müsst eurem Privatzoo ein neues Zuhause suchen. Den finden sie entweder bei euch im Raum der Wünsche oder der Händlerin vom Schnabel & Brut.

Im Raum der Wünsche könnt ihr eure Tierwesen füttern und streicheln. Dadurch erhaltet ihr Materialien, die ihr an eurem Webstuhl nutzen könnt, um entweder Kleidung aufzuwerten oder mit neuen Eigenschaften zu versehen.

Andererseits könnt ihr sie aber auch verkaufen. Alle Tierwesen bringen euch 120 Gold ein. Auch welche, die ihr selbst in euren Gehegen gezüchtet habt. Das ist die mit Abstand beste Einnahmequelle des Spiels.

Wie ihr mit Tierwesen richtig reich werdet erfahrt ihr hier:

7 2 Mehr zum Thema Hogwarts Legacy: Dank Tierwesen-Trick farmt ihr 1000 Gold in 5 Minuten

Alle Tierwesen in der Übersicht

Knuddelmuff

Material: Knuddelmuffhaut

Schon während der Hauptgeschichte fangt ihr einige dieser Kreaturen. Sie sind fast überall

Niffler

Material: Fell eines Nifflers

Niffler sind eine Art Schnabeltier, was alles klaut, was nicht niet und nagelfest ist. Sie sind weit verbreitet und ihr könnt direkt im verbotenen Wald welche fangen.

Diricawl

Material: Feder eines Diricawls

Diese Kerlchen kennen wir Muggel eher als Dodos. Ihr findet sie am Anfang des Spiels nur an einer Stelle des Tals von Hogwarts. Später tauchen sie aber vor allem im südlichen Gebiet hinter der Mine auf.

Fwuuper

Material: Feder eines Fwuupers

Am einfachsten findet ihr die bunten Vögel in Feldcroft. Lasst euch aber von ihrem Lied nicht in den Wahnsinn treiben.

Riesige lila Kröte

Material: Krötenwarzen

Diese etwas ekligen Gesellen findet ihr schon früh an mehreren Stellen nördlich von Hogwarts. Ihr Material ist nicht für das Upgraden von Kleidung gedacht, sondern ihr benötigt es für Zaubertränke.

Jobberknoll

Material: Feder eines Jobberknoll

Die Vögel zu fangen kann echt anstrengend werden, da sie relativ schnell sind und oft außer Reichweite des Schnappsacks fliegen. Stoppt sie mit einem Zauber.

Mondkalb

Material: Fell eines Mondkalbs

Ihr fangt die Wesen während der Mission mit Deek. Sie sind weit verbreitet und ihr trefft sie eigentlich fast überall an.

Kniesel

Material: Knieselfell

Die Fangstellen für Kniesel liegen alle etwas abseits des Weges, weswegen sie euch im normalen Spielverlauf vielleicht gar nicht unterkommen. Dabei sind sie wichtig, da ihr Fell für die höchsten Upgrades benötigt wird. Folgt am besten unserer Karte.

Thestral

Material: Haar eines Thestrals

Die gruseligen Pferde sind recht selten. Aber ihr erhaltet von Deek später eine Nebenquest, sie zu fangen und auch zu züchten.

Hippogreif

Material: Feder eines Hippogreifen

Einen Greif erhaltet ihr automatisch während der Story. Ein weiteres Exemplar könnt ihr aber direkt im verbotenen Wald fangen.

Einhorn

Material: Einhornhaar

Ihr findet sie im verbotenen Wald. Eine Nebenquest in Hogsmeade führt euch hierher und ihr könnt sogar ein besonderes Exemplar fangen: Hazel.

Graphorn

Material: Horn eines Graphorn

Diese Kreatur trefft ihr erst gegen Ende des Spiels an. Ihr erhaltet automatisch ein Exemplar. Wollt ihr sie allerdings züchten, dann gibt es nur eine Stelle, wo ihr sie fangen könnt, die wir euch auf der Karte verzeichnet haben.

Phönix

Material: Phönixfeder

Diese Kreatur könnt ihr nicht einfach so antreffen. Ihr schaltet den Phönix mit der letzten Quest für Deek frei. Der Phönix ist auch das einzige Wesen, was ihr nicht züchten könnt, da es einzigartig ist.

Wie genau ihr den Phönix fangt, erklären wir euch in einem eigenen Guide, der demnächst erscheint.

Weitere Guides für Hogwarts Legacy auf GamePro.de

Auf unserer Seite findet ihr noch viele weitere Tipps & Tricks zum Spiel:

Schaut also regelmäßig vorbei, falls ihr einmal nicht weiterkommt oder Fragen habt. Denn auch in den nächsten Tagen und Wochen versorgen wir euch mit den wichtigsten Infos zum Open World-Rollenspiel Hogwarts Legacy.