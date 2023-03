Hogwarts Legacy: Geheimer Fix lässt euch nun eine bekannte Szene mit Sirius nachspielen

Der Astronomieturm bleibt leider weiterhin unzugänglich.

Mit Patch 1.05 hielten zahlreiche Verbesserungen Einzug in Hogwarts Legacy. So wurde ein nerviger Charakter beispielsweise etwas erträglicher oder eine überpowerte Zauber-Kombination erhielt einen Nerf. Doch eine geheime Änderung des Patches, die zunächst etwas banal klingt, sorgt bei einem Fan für große Freude.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Geheimer Fix macht Dächer zugänglich

Auf Reddit verrät ein User, dass nun zwei Dächer zugänglich werden, die vorher nicht angesteuert werden konnten. Der Zugang zu den Dächern ist kein Teil der Patch-Notizen von Update 1.05, doch zum Glück hat der aufmerksame Fan die Entdeckung mit uns geteilt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

In den Kommentaren schreibt ein User, dass es schon vorher möglich war, auf dem ersten gezeigten Dach zu landen. Die beiden User vermuten, dass es ein Unterschied zwischen der Konsolen- und PC-Version sein könnte.

Doch der Unterschied liegt darin, dass der Threadersteller versucht hat, mit einem Hippogreif auf dem Dach zu landen. Mit dem Besen soll dies schon vorher möglich gewesen sein.

Was ist daran so besonders? Es gibt keinerlei versteckte Truhen oder sammelbare Objekte auf dem Dach. Nur in der Gefängniszelle von Sirius Black ist eine Kleinigkeit versteckt, doch an diese gelangen wir auch, ohne dass wir auf dem Dach landen müssen. Der Spieler hat das erste gezeigte Dach stattdessen genutzt, um eine bestimmte Szene aus Harry Potter nachzuspielen.

Alle weiteren Änderungen des Patches im Überblick:

In dem Film befindet sich Sirius Black im Gefängnisturm von Hogwarts. Harry reitet auf Seidenschnabel zur Rettung von Sirius und landet dabei auf genau diesem Dach. Da der Fan die Szene authentisch nachspielen wollte, nutzte er einen Hippogreifen, der partout nicht auf dem Dach landen wollte. Doch mit dem Patch kann er das Erlebnis endlich nachspielen.

Dach des Astronomieturms bleibt unzugänglich

Über ein bestimmtes Dach würden sich die User noch freuen: Die Spieler*innen wünschen sich schon lange, auch auf dem Astronomieturm landen zu können. Mit dem neuen Patch ist es leider immer noch nicht möglich, mit einem Besen auf dem Dach des Turms zu landen.

Wir müssen abwarten, ob das Entwicklerteam sich mit einem zukünftigen Patch dazu entscheidet, dass wir auf dem Astronomieturm landen dürfen. Bis dahin müssen wir andere Winkel der Zauberschule erkunden, um uns die Zeit zu vertreiben.

Welche Ecken aus Hogwarts Legacy würdet ihr noch gerne erkunden?