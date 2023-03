Hogwarts Legacy: Geheime Patch-Änderung schont unsere Nerven ...und Ohren!

Das Reisen wird dank Patch 1.05 jetzt deutlich entspannter.

Vor Kurzem habt ihr in unserer Umfrage Sebastian mit großem Vorsprung zu eurem liebsten NPC in Hogwarts Legacy gewählt. Hätten wir hingegen eine Abstimmung zum nervigsten Charakter im Zauberspiel gemacht, Ignatia Wildsmith wäre mit großer Wahrscheinlichkeit ganz weit vorne gelandet – zumindest vor Patch 1.05, der vor wenigen Tagen ausgerollt wurde.

Wer ist Ignatia Wildsmith? Falls euch der Name nichts sagt: Ignatia ist die Erfinderin der Flohsamen, mit deren Hilfe wir im Harry Potter-Universum schnell von einem Ort zum anderen reisen.

Nervige Sprücheklopferin schont jetzt unsere Ohren

In Hogwarts Legacy treffen wir auf Ignatia, oder besser gesagt auf ihr sprechendes Portrait, an allen Flohflammen-Schnellreisepunkten im Spiel. Hier scheut die Erfinderin nicht davor zurück uns permanent darüber aufzuklären, wie umständlich das Reisen vor ihrer Entdeckung war oder fragt uns aus, was wir gerade vorhaben.

Viele Spieler*innen fanden ihre Sprüche auf Dauer so nervig, dass sie in Memes sogar vor Voldemort und Dolores Umbridge zum meistgehassten Charakter wurde, was speziell mit Blick auf die Angestellte des Zaubereiministeriums eine beachtliche, wenn auch wenig ruhmreise Leistung ist. Mehr dazu könnt ihr hier lesen:

Ignitia wird zum Meme Die neue Umbridge: Fans sind von einem Charakter besonders genervt von Linda Sprenger

Die fantastische Nachricht: Auf Twitter hat Chandler Wood, seines Zeichens Community Manager von Entwickler Avalanche Software, jetzt eine Änderung von Update 1.05 enthüllt, die in den Patch Notes nicht zu finden ist. So heißt es:

Drastische Reduzierung der Spruch-Frequenz von Ignatia Wildsmith. Reisen mit Flohpulver ist zwar bequemer, ihr werdet aber nicht mehr ständig daran erinnert.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Das hat der Hogwarts Legacy-Patch 1.05 noch verbessert

Dank Patch 1.05 für Xbox Series X/S und PS5 werden aber nicht nur unsere Nerven und Ohren geschont, auch hat sich das Entwicklerteam um "Gameplay, Performance und Stabilität, sowie eine Verbesserung der Online-Verbindung" gekümmert. Die kompletten Patch Notes findet ihr unter dem Link, die wichtigsten Punkte hier:

Kleinere Anpassungen für das Fliegen mit dem Besen

Die Qualität der weiblichen Avatargesichter im Spiel entspricht nun der aus dem Editor bei der Erstellung

Das Öffnen von bestimmten Truhen zählt nun zum Missionsfortschritt und ermöglicht das Freischalten der "Collector's Edition"-Trophäe.

Wollt ihr generell wissen, was uns in Hogwarts Legacy gefallen hat und was nicht, findet ihr hier unser Testvideo:

15:23 Hogwarts Legacy - Das Open-World-Spiel im Potter-Universum im Test

Hogwarts Legacy ist seit dem 10. Februar für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Die Versionen für PS4 und Xbox One wurden jüngst auf den 05. Mai verschoben, während es auf der Nintendo Switch am 25. Juli diesen Jahres losgehen soll.

Ist euch die deutlich schweigsamere Ignatia Wildsmith schon aufgefallen oder habt ihr erst jetzt von der Änderung erfahren?