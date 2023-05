Wann ihr mit unserem Hogwarts Legacy-Test für PS4/Xbox One rechnen könnt

Hogwarts Legacy erscheint in dieser Woche für PS4 und Xbox One.

Nachdem Hogwarts Legacy bereits Anfang Februar für PS5, Xbox Series X/S und PC erschienen ist, kommt das Action-RPG am morgigen Freitag auch auf PS4 und Xbox One. Gerne hätten wir euch daher zum Release eine ausführlich technische Einschätzung gegeben, damit ihr am 05. Mai bedenkenlos zugreifen könnt. Die wird sich aber leider verzögern.

Warum GamePro die Last-Gen-Version verspätet testet

Der Grund ist simpel: Vor Release konnte uns Publisher Warner Bros. keine Keys für PS4 und Xbox One zur Verfügung stellen. Im Normalfall wird GamePro vor Veröffentlichung eines Spiels – meist mehrere Tage oder gar Wochen – mit ausreichend Keys versorgt. Zum Fall des internationalen Embargos darf dann vollumfänglich berichtet werden. Nicht so bei der Last-Gen-Version von Hogwarts Legacy.

Wann ihr mit dem Hogwarts Legacy-Test rechnen könnt

Unser Ziel ist es aktuell, euch am kommenden Samstag, den 06. Mai, eine ausführliche technische Einschätzung der Versionen geben zu können. Sollte das wieder erwarten nicht funktionieren und der Tech-Check verzögert sich, werden wir zeitnah zum Release ein erstes internationales Meinungsbild zur PS4- und Xbox One-Version veröffentlichen. So wisst ihr zumindest grob, welcher Zustand euch erwartet.

Wollt ihr euch vorab unseren Current-Gen-Test anschauen, findet ihr ihn hier:

15:23 Hogwarts Legacy - Das Open-World-Spiel im Potter-Universum im Test

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Sind fehlende Testmuster ein Grund zur Sorge?

In der Vergangenheit war eine späte Bemusterung oft ein Indikator für Probleme mit dem jeweiligen Spiel. Pauschal beantworten lässt sich die Frage aber nicht.

Ein gut gemeinter Rat: Ihr solltet in solch einem Fall aber ganz besonders aufmerksam sein und euch vor dem Kauf über den technischen Zustand informieren. Dass im Fall von Hogwarts Legacy die Current-Gen-Version in einem technisch guten bis sehr guten Zustand erschien, bedeutet nicht automatisch, dass auch die Last-Gen-Version größtenteils rund läuft – wir erinnern an Cyberpunk 2077.

Es kann aber auch durchaus sein, dass uns Entwickler Avalanche Software morgen mit einem tollen Port versorgt und die vergangenen Wochen sinnvoll für die Optimierung genutzt wurden.

Für Mutige, seit 14 Uhr könnt ihr auf Xbox One schon spielen

An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, dass ihr auf Xbox One bereits seit 14 Uhr spielen könnt. Hierfür müsst ihr lediglich die Region eurer Konsole in den Einstellungen auf Neuseeland stellen. Ausnahme ist die Digital Deluxe Edition, die erst am 05. Mai um 6 Uhr freigeschaltet wird.