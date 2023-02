Sprache ändern in Hogwarts Legacy: So spielt ihr mit deutscher oder englischer Synchro

Ihr habt Hogwarts Legacy installiert, seid bereit für die Einführungsfeier im Schloss, aber eure gewünschte Sprache ist nicht eingestellt? Dann könnt ihr euch die Suche in den Spieleinstellungen sparen. Dort findet ihr lediglich die Möglichkeit, die Untertitel ein- bzw. auszuschalten – und das nur in der Sprache, in der das Spiel ausgegeben wird.

Wollt ihr dagegen die Texte und Vertonung der Charaktere anpassen, beispielsweise ins Englische, um den britischen Charme des Harry Potter-Universums mehr auszukosten, müsst ihr das über Umwege einstellen.

Sprache auf PlayStation 5 ändern

Um auf der PS5 die Sprache von Hogwarts Legacy zu ändern, müsst ihr aus dem Spiel raus und in die Einstellungen der Konsole. Dort müsst ihr in den Spracheinstellungen die Konsolensprache in genau die Sprache ändern, die ihr im Spiel haben wollt.

Über folgenden Pfad gelangt ihr zur nötigen PS5-Einstellung:

Einstellungen - System - Sprache - Konsolensprache

Sprache auf Xbox Series X/S ändern

Um die Sprache für Hogwarts Legacy auf der Xbox Series X/S anzupassen, navigiert ihr in die Konsoleneinstellungen. Dort klickt ihr euch bis zur Spracheinstellung durch und passt die Sprache und die Sprachregion an.

Über folgenden Pfad gelangt ihr zur nötigen Xbox-Einstellung:

Einstellungen - System - Sprache & Ort - System: Sprache & Sprachregion

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Wichtiger Schritt nach dem Ändern der Sprache: Schließt das Spiel komplett (so dass es beispielsweise nicht mehr per Quick Resume im Hintergrund läuft) und startet die Konsole neu. Ansonsten kann es sein, dass die neu eingestellte Sprache nicht übernommen wird.

Hogwarts Legacy erscheint regulär am 10. Februar 2023 für PS5 und Xbox Series X/S. Auf PS4 und Xbox One kommt das Spiel am 4. April raus. Die Nintendo Switch-Version wird dagegen am 25. Juli veröffentlicht.