Diese Ergänzung wünschen sich viele Fans.

Wir haben bereits eine ganze Liste mit Quality of Life-Verbesserungen, die wir uns für das Zauberschul-Abenteuer wünschen würden. Ein Hogwarts Legacy-Fan hat auf Reddit jedoch noch einen weiteren Wunsch geäußert und ein Feature genannt, das den magischen Alltag erleichtern würde. Der Beitrag hat bisher knapp 1600 Upvotes erhalten, was zeigt, dass der User damit einen Nerv getroffen hat.

Das Zeitgefühl fehlt

Auf Reddit hat sich User wolfgheist zu Wort gemeldet und sich direkt an das Entwicklerteam gewendet:

Falls irgendwelche Entwickler hier reinlesen, bitte fügt eine Uhr zu, die die In Game-Zeit anzeigt. Es macht mich verrückt, wenn ich drinnen bin und versuche, herauszufinden, ob es Tag oder Nacht ist. Die Zahl der Leute abzuschätzen, hilft manchmal, aber nicht immer.

Wer im Schloss unterwegs ist, kann wirklich Mühe haben, das herauszufinden. Zwar gibt es in den Räumen schon mal hier oder da eine Uhr, aber eben nur an ganz bestimmten Stellen. Viel praktischer wäre es, wenn dem HUD eine kleine Zeitanzeige zugefügt werden würde.

Schulalltag macht es uns kaum leichter

In den Kommentaren stimmen viele User zu. Doom_Corp wundert sich beispielsweise:

Wirklich. Warum gibt es zeitspezifische Quests oder zeitsensitive Dinge zum Interagieren, wenn man keine Möglichkeit hat, rauszufinden, ob es wirklich Nacht ist.

Andere Spielende merken in dem Zusammenhang an, dass auch am Alltag in der Schule kaum abzulesen ist, welche Tageszeit gerade herrscht, da Schüler*innen und Lehrpersonal auch nachts durch die Gänge huschen anstatt in ihren Betten zu schlafen.

In unseren oben verlinkten Artikeln gehen wir darauf ein, dass Hogwarts Legacy ein echtes Gefühl von Alltag fehlt. Außerdem nennen wir in unserer Liste weitere Verbesserungen, die wir gerne sehen würden, wie mehr Optionen im Charakter Editor oder eine einfachere Möglichkeit, Zwischensequenzen zu pausieren oder die Sprache umzustellen.

Was haltet ihr davon: Wünscht ihr euch auch eine Uhr oder kommt ihr ohne zurecht?