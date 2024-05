Hogwarts Legacy bekommt ein neues Update und bringt Gratis-Outfits - PS5-exklusive Quest erscheint endlich für alle

Die verschlossene Tür wird sich nach dem Update für alle Spielenden öffnen.

Hogwarts Legacy bekommt schon in der nächsten Woche ein Update spendiert. Einige Spieler*innen dürften den Titel bereits abgeschlossen haben und sich auf einen Nachfolger freuen. Doch vor allem Xbox-, Switch- und PC-Spielende sollten nach dem Update unbedingt nochmal in die Welt von Hogwarts eintauchen. Sie bekommen nämlich eine neue Quest, die vorher nur PS5-Spieler*innen zugänglich war.

Was ist das für eine Quest? Der Name der Quest ist „Heimgesuchtes Geschäft in Hogmeade“. Darin müssen wir einen gruseligen Keller erkunden, der uns einige Rätsel aufgibt. Alle Spielenden, die die Mission erfolgreich absolvieren, können nach der Quest ihren eigenen Shop eröffnen. Auf diese Weise wird es möglich, nicht mehr benötigte Items zu verkaufen.

Bislang gab es die Quest nur auf PS5. Alle anderen Fans, die auf anderen Plattformen spielen, hatten bislang keinen Zugang dazu. Doch nun dürfte sich die mysteriöse Tür wie von Zauberhand öffnen und die Quest für alle zugänglich machen.

Welche Inhalte kommen sonst noch? Das Highlight des Updates ist der neue Foto-Modus. Mit ihm können Schnappschüsse gemacht und nach Belieben bearbeitet werden. In dem Modus können beispielsweise die Brennweite oder der Kontrast angepasst werden.

Zudem gibt es die folgenden Features:

Möglichkeit, seine Talentpunkte zurückzusetzen

„The Glasses That Lived“-Brille

„Azkaban Prisoner’s”-Outfit und -Mantel

„Felix Felicis Potion”-Rezept

„Lavender Borealis”-Besen

„Onyx Hippogriff”-Reittier

Fans können ab sofort ihre Talentpunkte zurücksetzen, falls sie sich verskillt haben oder andere Talente ausprobieren wollen. Außerdem erhalten sie jetzt das Rezept für den Felix Felicis. Der Trank war bislang nur ein Bonus für all diejenigen, die Hogwarts Legacy vorbestellt hatten.

Wann erscheint das Update? Das Update wird am 6. Juni 2024 veröffentlicht.

Es ist nicht bekannt, ob es sich dabei um das letzte Update für Hogwarts Legacy handeln wird. Vermutlich werden in Zukunft noch einige Bugfixes oder Quality-of-Life-Verbesserungen folgen. GamePro wird euch darüber berichten, sobald es neue Informationen zu Hogwarts Legacy oder einem Nachfolger geben wird.

Über welchen Inhalt des Updates freut ihr euch am meisten?