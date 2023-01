Hogwarts Legacy-Spielzeit: So lange braucht ihr für Story und Nebenmissionen

Hogwarts Legacy will uns eine massive Open World mit zahlreichen Aktivitäten bieten, mit denen wir uns die Zeit vertreiben können. Aber selbst wer nur die Hauptstory absolvieren will, wird eine ganze Weile mit dem Spiel beschäftigt sein. Wir haben im Interview mit Game Designer Kelly Murphy und Narrative Lead Moira Squier gefragt, wie viele Tage Urlaub wir uns für Hogwarts Legacy nehmen sollten.

Wie lang ist Hogwarts Legacy?

Hauptstory : rund 40 Stunden

: rund 40 Stunden Completionists: 100 bis 120 Stunden

Allein mit der Hauptstory sind wir also bereits gut beschäftigt - und das gilt, wenn wir Nebenmissionen komplett links liegen lassen. Wer dagegen wirklich alles im Spiel erleben will, braucht sogar dreimal so lange, abhängig vom individuellen Spielstil. Entsprechend können wir also vermutlich für die Hauptstory und die wichtigsten Nebenmissionen mit einer Spielzeit von 55 bis 60 Stunden rechnen, was durchaus beachtlich ist.

Jede Menge Missionen: Das ist auch nicht verwunderlich, immerhin bietet Hogwarts Legacy etwa 150 Missionen, von denen rund 100 Nebenmissionen sind. Wie lange ihr für die Aufgaben braucht, soll jeweils variieren. In unserer Preview etwa konnten wir eine Mission in weniger als 5 Minuten abschließen. Wir rechnen aber damit, dass es auch längere Missionen geben wird.

Unseren ausführlichen Eindruck, nachdem wir Hogwarts Legacy anspielen konnten, lest ihr in der Preview:

Weitere Aktivitäten: Neben den Missionen soll es übrigens auch noch mehr in der Open World zu tun geben. So können wir etwa Tierwesen retten, an Besenrennen teilnehmen, Dörfer erkunden, Banditenlager auslöschen, Rätsel in Form der Prüfungen Merlins absolvieren und Häuser und Höhlen nach Schätzen durchsuchen.

Wie die Open World in Hogwarts Legacy aussieht, könnt ihr euch hier ansehen:

Platin Trophäe könnte extra lange dauern

Bereits vorab gab es einen Leak, der die angebliche Trophäen-Liste für Hogwarts Legacy enthüllt hat. Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, haben Platin-Jäger*innen wohl besonders viel zu tun. Laut der Liste gibt es nämlich Trophäen, die ihr nur bekommt, wenn ihr einem bestimmten der vier Häuiser von Hogwarts angehört. Wer also Platin haben will, könnte das Spiel bis zu viermal durchspielen müssen. Das würde dann allein 160 Stunden für die Story bedeuten.