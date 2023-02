Twitch Drops für Hogwarts Legacy: Sichert euch jetzt ganz einfach 5 Gratis-Items

Hogwarts Legacy ist noch nicht offiziell erschienen, sondern kann seit heute Nacht nur von allen Besitzer*innen der Deluxe Edition gespielt werden. Doch noch vor dem Release am 10. Februar ist es möglich, kostenlose Ingame-Items zu sammeln. Um euch die Geschenke zu sichern, müsst ihr die folgenden Schritte durchführen.

Twitch Drops: So kommt ihr an Gratis-Geschenke für Hogwarts Legacy

Welche Belohnungen gibt es? Der Hogwarts Legacy-Account zeigt auf Twitter, was für Geschenke es geben wird. Spieler*innen können sich auf vier kostenlose, kosmetische Items freuen. Darunter befinden sich eine Brille, ein Hut, ein Schal und ein komplettes Outfit:

Drachenaugenbrille mit silbernem Gestell

Gassenhut

Karmesinroter Blitzschal

Fliederfarbenes Ensemble

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Zudem gibt es noch eine weitere Chance für Merlins Umhang, der in einem besonderen Sternenglanz erstrahlt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was muss ich für die Items tun? Die Gratis-Items gibt es als Twitch Drops. Um Merlins Umhang zu bekommen, müsst ihr den offiziellen Twitch-Kanal von Hogwarts Legacy schauen.

Zu diesem Zeitpunkt müsst ihr Twitch schauen: Entweder schaltet ihr heute um 17:00 Uhr oder am Freitag, dem 10. Februar, um 17:00 Uhr ein. Wenn ihr mindestens 20 Minuten zuschaut, sollte der Umhang euer sein.

Die anderen vier kosmetischen Items gibt es, wenn ihr euch irgendeinen Stream mit aktivierten Twitch Drops anseht, der in Verbindung mit Hogwarts Legacy steht. Ihr müsst 30 Minuten zusehen, um eines der Gratis-Items zu bekommen. Nach weiteren 30 Minuten erhaltet ihr das nächste Item. Das Ganze läuft dann zwei Stunden, nach denen ihr dann alle vier Gratis-Items erhalten haben solltet.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Unseren Test (mit Wertungstendenz) zu Hogwarts Legacy gibt es hier:

119 12 Mehr zum Thema Hogwarts Legacy im Test: 40 Stunden voller Zauber und Magie (mit Wertungstendenz)

So erhaltet ihr Twitch Drops

Achtung: Ihr erhaltet die Twitch Drops nicht einfach so. Um die kostenlosen Items zu erhalten, müsst ihr vorher einige Schritte beachten. Was ihr vorher alles tun müsst, damit die Items in Hogwarts Legacy landen, haben wir hier für euch zusammengefasst:

Erstellt einen Account bei Warner Bros. oder meldet euch dort an

Verbindet das Twitch-Konto mit dem Warner Bros.-Konto

Schaut Hogwarts Legacy im Live-Stream

Öffnet das Twitch-Inventar, um die Twitch Drops abzuholen

Klickt unter „Schritt 5“ die entsprechenden Icons an

die entsprechenden Icons an Loggt euch in Hogwarts Legacy mit eurem WB-Account an

Erfreut euch an den kostenlosen Geschenken

Wie lange habe ich dafür Zeit? Der Aktionszeitraum geht vom 7. Februar bis zum 24. Februar 2023. Ihr habt also über zwei Wochen Zeit, euch zwei Stunden lang Hogwarts Legacy-Stream anzusehen. Die Belohnungen können auch eingesackt werden, wenn ihr Hogwarts Legacy noch gar nicht besitzt.

Außerdem könnt ihr euch die Belohnungen auch sichern, wenn ihr euch nicht die PS5- oder Xbox Series X/S-Version von Hogwarts Legacy holt. Auch in den Nintendo Switch-, PS4- und Xbox One-Versionen, die zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen, werden die Items verfügbar sein.

Welches der Gratis-Items sagt euch am meisten zu?