Hogwarts Legacy-Umfrage: Welchem Haus seid ihr beigetreten?

Die wohl wichtigste Frage in Hogwarts Legacy lautet: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw oder Slytherin – Welches Haus darf es sein? Während in den Büchern/Filmen der sprechende Hut anhand des Charakters entscheidet, in welches Haus Harry und Co. eingeteilt werden, haben wir im Open World-Rollenspiel glücklicherweise selbst das letzte Wort.

Wir werden zwar anhand von Fragen einteilen, gefällt uns die Entscheidung des sprechenden Huts aber nicht, können wir frei wählen. Und das ist in Hogwarts Legacy nicht nur eine Frage der persönlichen Vorliebe, sondern hängt für manche unter euch auch von ein paar spielerischen Inhalten ab. Denn je nachdem, welchem Haus ihr angehört, variieren beispielsweise auch Quests.

Wie sich eure Häuserwahl auswirkt, könnt ihr hier lesen:

0 3 Hogwarts Legacy So unterscheiden sich die 4 Häuser in Quests, Ausrüstung & mehr

Da wir das mit dem Release nun wissen, hat sich die eine oder andere Person unter euch seit unserer letzten Umfrage vielleicht umentschieden. Daher die nun die entscheidende Frage: Für welches der vier Häuser habt ihr euch in Hogwarts Legacy letztendlich (für den ersten Spieldurchlauf) entschieden?

Schreibt uns wie immer gerne eure Antwort inklusive Begründung in die Kommentare. Solltet ihr bereits bei unserer Häuser-Umfrage im Mai 2022 mitgemacht haben, wäre es außerdem interessant zu wissen, ob ihr eure Meinung geändert habt und warum. Wir sind gespannt, in welches der vier Häuser ihr euren ersten Charakter gesteckt habt und wie stark sich die Umfrage-Ergebnisse unterscheiden.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Hogwarts Legacy ist seit dem 10. Februar 2023 für alle auf PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Die Versionen für PS4 und Xbox One erscheinen erst am 4. April, während sich Nintendo Switch-Spieler*innen noch länger gedulden müssen. Für die Nintendo-Konsole kommt das RPG erst am 25. Juli heraus.