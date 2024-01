Hogwarts Legacy-Fan entdeckt zufällig Haus, das wir eigentlich gar nicht finden sollten - ein Jahr nach Release

Rund ein Jahr, nachdem Hogwarts Legacy erschienen ist, hat ein User einen eigentlich unzugänglichen Ort entdeckt. In einer Unterwassergrotte ist er auf ein merkwürdiges Haus gestoßen, das er eigentlich im Hintergrund einer anderen Quest entdeckt hat. Auf reddit teilt er seine ungewöhnliche Entdeckung.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Hogwarts Legacy hat verlassene Orte

Was hat er entdeckt? Im Rahmen einer Quest hat der User im Hintergrund einer Unterwassergrotte einen Ort entdeckt, zu dem er keinen Zugang hatte. Also hat er in einer Mod den „Geist-Modus“ aktiviert, um an den unzugänglichen Ort zu gelangen.

Dort hat er ein verlassenes Haus entdeckt, das an einer Klippe steht. An dem Haus ist ein Torbogen zu erkennen, der wie das Haus aus Stein besteht. Am Haus selbst sind einige Details wie vertrocknete Pflanzen zu finden.

In einer Bilderstrecke zeigt er den verlassenen Ort:

Besonders absurd: Die Proportionen im Haus sind nicht die gleichen wie außen. Ein Bild zeigt, dass der Spielcharakter in seiner Größe plötzlich nicht einmal bis zur Lücke in der Mauer reicht, wenn er im Haus steht. Er wirkt im Haus wie eine winzige Person.

Auf dem Boden ist ein besonders interessantes Symbol zu erkennen: Im Inneren des Hauses befindet sich nämlich ein Dreieck auf dem Boden, das in mehreren Kreisen liegt. Womöglich hätte das Symbol, das mit weißer Farbe gemalt wurde, noch eine besondere Bedeutung gehabt.

Am Hausdach gibt es außerdem ein besonderes Symbol. An der Spitze ist ein Tierkopf zu sehen, der an einen Löwen erinnert. Darunter befindet sich ein Wesen mit zwei Einhörnern an seiner Seite.

Wieso gibt es das Haus im Spiel? Der Ort hat für Spieler von Hogwarts Legacy bislang keinen Nutzen. Womöglich haben die Entwickler das Haus im Laufe des Entwicklungsprozesses nicht mehr benötigt, weil eine Quest oder Ähnliches gestrichen wurde.

Um Zeit zu sparen, wurde das Haus wohl nicht aus dem Spiel gelöscht. Vielmehr wurde es an einen Ort verfrachtet, an dem Spieler normalerweise nicht hinkommen. Doch dank der Hilfe von Mods ist es Fans möglich, durch Wände zu gleiten und so an Orte zu gelangen, die das Entwicklerteam eigentlich verstecken wollte.

Möglicherweise wurde das Haus auch einfach als Dekorationsobjekt genutzt, das Spieler*innen aus der Ferne betrachten können.

Was haltet ihr von dem Ort? Wofür könnte das mysteriöse Symbol stehen?