Mittlerweile ist aus den Hogwarts Legacy Vivarien das Pendant zu den Inseln aus Animal Crossing: New Horizons geworden. Spieler*innen auf der ganzen Welt teilen ihre Kreationen in den sozialen Medien, wovon eine beeindruckender als die andere ist.

Ein solches Vivarium hat Reddit-User ThyIronFist nun gepostet. Er zeigt in 13 Bildern voller Stolz, was er mit viel Liebe zum Detail gebaut hat. Seht euch selbst an, was für ein beeindruckendes Vivarium er konstruiert hat.

Hogwarts Legacy-Vivarium sieht beeindruckend aus

Das Vivarium sieht aus wie eine verfallene Ruine im Wald, die aus einigen Mauern, Türmen, Treppen und Statuen besteht. Der Spieler hat außerdem selbstständig Bäume, Pfützen, Blumen und Wege so gebaut. Das Vivarium wirkt dadurch so, als sei es vom Entwicklerteam selbst so gestaltet worden.

Der Hogwarts Legacy-Fan verrät leider nicht, wie viele Stunden es ihn gekostet hat, die Ruine zu bauen.

Da er das Maximum an platzierbaren Objekten erreicht hat, können wir davon ausgehen, dass es wohl einige Stunden gewesen sein müssen.

Wofür sind Vivarien da? Die Vivarien sind nicht nur zum Dekorieren gedacht. In ihnen können die eingefangenen Tierwesen beherbergt werden, die wir vor den Wilderern schützen müssen. Dafür stehen uns mehrere Vivarien mit unterschiedlichen Biomen zur Verfügung.

Wie schalte ich die Vivarien frei? Die Vivarien können über den Raum der Wünsche betreten werden. Der Raum schaltet sich nach rund 12 Stunden frei. Dann erhalten wir eine Nachricht von Professor Weasley, über den wir den Raum und die Vivarien freischalten können.

Ein anderer User hat aus seinem Strandgebiet eine Dorfruine gebaut. Er zeigt sein Kunstwerk in einem kurzen Video, in dem auch die Tierwesen herumspazieren, die er im Spiel gefangen hat. Er hat rund 40 Stunden gebraucht, um solch ein detailliertes Vivarium zu erstellen.

Nicht jeder User ist so kreativ

Unter den Kommentaren sammeln sich viele positive Kommentare, die das Werk des Spielers loben. Viele sind so ehrlich und geben zu, dass sie meist nur die nötigsten Items im Vivarium haben, damit die Tierwesen nicht verhungern oder vor Langeweile sterben.

Ein User nennt das Vivarium scherzhaft Animal Crossing: Raum der Wünsche. Das Vivarium kann nämlich mit einem ähnlichen hohen Detailgrad gestaltet werden wie die Inseln aus Animal Crossing: New Horizons. Wir dürfen also gespannt sein, welch tolle Kreationen in den nächsten Tagen hochgeladen werden.

