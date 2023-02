Hogwarts Legacy könnt ihr mit einem simplen Trick schon 12 Stunden früher auf Xbox spielen

Am 10. Februar 2023 erscheint mit Hogwarts Legacy das von vielen Fans heiß ersehnte Open World-Spiel in der Welt von Harry Potter für PS5, Xbox Series X/S und PC. Habt ihr die Deluxe oder Collector's Edition vorbestellt, könnt ihr sogar bereits drei Tage früher loslegen. Eigentlich ist das der 7. Februar, auf Xbox gibt es allerdings einen Trick, mit dem ihr schon am Montag den 6. Februar loslegen könnt.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Ändert die Zeitzone eurer Xbox Series X/S

Publisher Warner Bros. Games hat die weltweiten Launchzeiten für den Release von Hogwarts Legacy offiziell bekanntgegeben. Wie daraus zu entnehmen ist, wird das Spiel auf Konsolen jeweils um 0:00 Uhr lokaler Zeit freigeschaltet. Das gilt sowohl für den Early Access als auch den vollwertigen Release.

Besonders für Xbox-Spieler*innen ist das eine gute Nachricht: Ihr könnt den Early Access von Hogwarts Legacy nämlich dadurch bereits am 6. Februar um 12 Uhr mittags starten und den vollwertigen Release am 9. Februar um 12 Uhr mittags, statt wie regulär am 10. Februar um Mitternacht. Dafür ändert ihr einfach die Zeitzone eurer Xbox auf Neuseeland, dort ist es nämlich bereits 12 Stunden später als bei uns. So geht ihr vor:

Geht zu den Einstellungen eurer Xbox

Wählt "System"

Wählt "Sprache und Ort"

Ändert euren Ort zu Neuseeland

Startet die Konsole neu

Jetzt könnt ihr das Spiel starten

Nicht für PS5, Switch und PC: Diese Methode funktioniert leider nur auf der Xbox problemlos. Zwar könnt ihr euren Standort theoretisch auch auf der PS5 ändern, allerdings müsstet ihr hierfür einen komplett neuen, neuseeländischen Account erstellen und das Spiel darüber vorbestellen.

