Sieht ganz so aus, als könnte Hollow Knight: Silksong direkt in den Game Pass kommen

Freut sich da draußen jemand auf Hollow Knight: Silksong? Hier in der Redaktion kenne ich zumindest zwei, die Kollegen Dennis und Kevin werden vermutlich vor Freude in Ohnmacht fallen, wenn es das nächste Mal etwas zum Spiel zu sehen gibt.

Doch wann das sein wird, ist noch richtig so richtig klar, der Titel hat sich generell ziemlich rar gemacht. Ein Release-Datum steht nach wie vor aus, mittlerweile ist es jetzt über drei Jahre her, dass der Titel angekündigt wurde.

Verräterischer Insider-Tweet

Und das aktuelle laufende Summer Game Fest ist nun ist die große Hoffnung vieler Fans, denn ein Tweet in der letzten Woche ließ zumindest erahnen, dass Hollow Knight Silksong eben auf dem Summer Game Fest einen Auftritt haben könnte. Auf der Eröffnungs-Show am Donnerstag zeigte sich der Titel nicht, es bleiben aber noch ein paar Möglichkeiten, darunter etwa der Microsoft & Bethesda Showcase 2022.

Denn zu genau dem könnte ein Gerücht passen, dass der Insider "The Snitch" auf Twitter gepostet hat. Darin ist ein Bild von Hollow Knight zu sehen, garniert mit der einfachen Info: "Day One" und einem grünen Punkt. Basierend auf vorherigen Tweets des Insiders lässt sich daraus schlussfolgern, dass hier mit sehr großer Wahrscheinlichkeit der Xbox Game Pass gemeint ist.

Moment mal, ist das nicht nur ein Gerücht? Ja, schon, die Quelle macht das Ganze aber besonders interessant. Denn The Snitch hat einen bemerkenswerten Track Record, sagte in den vergangenen Tagen unter anderem das Release-Datum bzw. Reveal des Last of Us-Remakes hervor und veröffentlichte vor der letzten State of Play eine Liste mit Ankündigungen und Spielen, von denen alle stimmten.

Das muss natürlich nicht bedeuten, dass The Snitch auch bei Hollow Knight richtig liegt, aber basierend auf der Trefferquote von The Snitch könnte man scherzen, dass der Day 1-Release damit eigentlich schon in Sack und Tüten ist. Ob es das tatsächlich ist, werden die nächsten Tage zeigen – ich werde Ohnmachtsanfälle in der Redaktion jedenfalls nicht mehr ausschließen.

Das ist Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong ist der Nachfolger des Metroidvania-Hits vom australischen Entwicklerstudio Team Cherry. Darin spielt ihr Käferdame Hornet, die man bereits im ersten Teil kennengelernt hat. Die kann besonders gut durch die Luft tänzeln und sich mit ihrer Waffe von Gegner zu Gegner ziehen.

Silksong spielt in einem neuen Königreich mit über 150 neuen Gegnertypen und frischen Bossen. Wie schon im ersten Teil erkundet ihr die Welt, lernt neue Fähigkeiten, trefft auf freundliche Käfer und schlagt euch durch knackige Feinde.

Sollte Hollow Knight: Silksong nicht auf dem Microsoft & Bethesda-Showcase gezeigt werden, besteht die Möglichkeit, dass wir den Titel auf der nächsten Nintendo Direct sehen, die allerdings noch nicht angekündigt ist. Und eine Bestätigung, dass der Titel direkt zum Launch in den Game Pass kommt, wird es dort unter Garantie auch nicht geben.

Was glaubt ihr: Sehen wir Silksong in den nächsten Tagen?