Horizon Forbidden West: Dieser Bogen-Build haut selbst den stärksten Dino aus den Latschen

In Horizon Forbidden West macht ihr am Anfang nicht besonders viel Schaden. Wie viel aber insgesamt möglich ist, wirkt extrem beeindruckend – egal, an welcher Stelle des Spiels ihr euch befindet. Ein versierter Fan stellt auf YouTube einen Bogen-Build vor, mit dem ihr wirklich selbst die schwierigsten Gegner innerhalb kürzester Zeit erledigen könnt. Dank Schadenswerten von über 9.000 pro Schuss stellen weder Donnerkiefer noch Bebenzahn ein Problem dar, im Gegenteil: Ihr macht ihnen mit drei Schüssen den Garaus.

Horizon Forbidden West-Fan zeigt Bogen-Build mit absurd hohem Schaden

Darum geht's: Um enorme Schadenswerte, mit denen ihr selbst furchteinflößende Gegner wie Donnerkiefer und Co einfach so von der Open World-Map putzen könnt. Wie das dann aussehen kann, zeigt YouTuber Gamer JayZ eindrucksvoll in diesem Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das braucht ihr dafür: Den passenden Bogen, die entsprechenden Skills und eine Rüstung. Wenn ihr die jeweils noch mit den passenden Fertigkeiten und Geweben beziehungsweise Spulen kombiniert, steht One Shot-Kills mit über 9.000 Schadenspunkten nichts mehr im Weg.

Schmiedestoss : Das Herzstück dieses Builds ist der legendäre Scharfschussbogen selbst. Mit zusätzlicher Ziehgeschwindigkeit, Überspannungsschaden, mehr Konzentrationsschaden und einigen Spulen, die nochmal was an Fernkampfschaden drauflegen, kommt einiges zusammen. Ihr erhaltet den Bogen bei Dukkah, wenn ihr 80 Arenamarken übrig habt.

: Das Herzstück dieses Builds ist der legendäre Scharfschussbogen selbst. Mit zusätzlicher Ziehgeschwindigkeit, Überspannungsschaden, mehr Konzentrationsschaden und einigen Spulen, die nochmal was an Fernkampfschaden drauflegen, kommt einiges zusammen. Ihr erhaltet den Bogen bei Dukkah, wenn ihr 80 Arenamarken übrig habt. Nora-Donnerkriegerin: Die Legendäre Rüstung lässt euch extrem lange in Zeitlupe zielen, bietet Ausdauer-Regeneration und dank Tarn-Fernkampf macht ihr zu Beginn eines Kampfes nochmal mehr Schaden. Auch die Rüstung findet ihr bei Dukkah beim Schlund der Arena.

Die Legendäre Rüstung lässt euch extrem lange in Zeitlupe zielen, bietet Ausdauer-Regeneration und dank Tarn-Fernkampf macht ihr zu Beginn eines Kampfes nochmal mehr Schaden. Auch die Rüstung findet ihr bei Dukkah beim Schlund der Arena. Braced Shot: Mit dieser Waffentechnik könnt ihr mit dem Scharfschussbogen nochmal extra Schaden machen.

Mit dieser Waffentechnik könnt ihr mit dem Scharfschussbogen nochmal extra Schaden machen. Ranged Master: Der Ranged Master Power Surge verleiht euch auf Stufe 3 ebenfalls einen ganzen Haufen extra Schaden und erhöht die Regeneration der Waffenausdauer.

Das läppert sich ordentlich und wenn ihr die Skills mit der Ausrüstung kombiniert, dürftet ihr mit feindlichen Maschinen-Dinos wirklich keine Probleme mehr haben. Sucht ihr noch nach anderen Builds, findet ihr hier die besten Waffen in Horizon Forbidden West und hier die besten Rüstungen.

Welche Kombination an Waffen, Rüstung und Co spielt ihr am liebsten?