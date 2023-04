Horizon Forbidden West: So startet ihr den Burning Shores-DLC

So könnt ihr den Burning Shores-DLC anfangen.

Bevor ihr im Horizon Forbidden West-DLC Burning Shores mit Aloy zu den namensgebenden Brennenden Küsten aufbrechen könnt, müsst ihr einige Bedingungen erfüllen. Wie genau ihr den DLC startet, könnt ihr hier nachlesen.

Voraussetzungen für den Burning Shores-DLC

Wenn ihr den DLC zu Horizon Forbidden West spielen wollt, müsst ihr ihn natürlich zuerst einmal im PS Store kaufen, da die Erweiterung nicht kostenlos ist. Außerdem ist sie nur für PS5 verfügbar, die PS4 geht leer aus.

So groß sind DLC und Patch: Dann müsst ihr noch sowohl den DLC als auch das neue Update 1.021.000 runterladen. Ist beides installiert, seht ihr im Titelbildschirm von Horizon Forbidden West in der oberen rechten Ecke das Burning Shores-Logo. So viel Platz braucht ihr dafür auf der Festplatte:

Burning Shores-Größe: rund 16.7 GB

rund 16.7 GB Update 1.021.000-Größe: rund 14 GB

Voraussetzungen, damit ihr den DLC starten könnt: Auch im Spiel selbst gibt es einige Bedingungen, damit ihr überhaupt in die Burning Shores aufbrechen könnt. Ihr braucht nämlich einen Spielstand, in dem ihr die Hauptstory von Forbidden West abgeschlossen, also die Hauptmission "Singularität" beendet habt.

Wenn ihr aktuell einen New Game Plus-Durchlauf gestartet habt, müsst ihr auch hier wieder die komplette Story beenden, bevor ihr den DLC beginnen könnt. Alternativ könnt ihr auch einen Spielstand mit abgeschlossener Story laden und darin die Erweiterung starten.

So startet ihr den DLC im Spiel

Habt ihr all diese Bedingungen erfüllt und startet das Spiel, erhält Aloy einen Anruf von Sylens. Damit startet ihr automatisch die Quest "Zu den Brennenden Küsten", für die ihr mindestens Level 38 erreicht haben solltet.

Begebt euch dann zu Tildas Villa im Südwesten der Karte und sprecht dort auf dem Balkon mit Sylens, um in das ehemalige Los Angeles aufzubrechen.

Was euch im DLC erwartet, zeigt auch noch einmal der Release-Trailer:

Achtung ihr kommt erstmal nicht zurück in den Verbotenen Westen! Bevor ihr zu den brennenden Küsten aufbrecht, solltet ihr also offene Aufträge, die ihr schnell noch erledigen wollt, abschließen. Zwar könnt ihr die Karte des Verbotenen Westens auch im DLC erreichen (sie befindet sich nördlich von den Burning Shores), allerdings könnt ihr anfangs erstmal nicht dorthin zurückreisen.