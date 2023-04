Horizon Forbidden West: Burning Shores

Der DLC zu Forbidden West bringt erweitert die Reihe an Maschinen.

Am 19. April erscheint der kostenpflichtige DLC Burning Shores zu Horizon Forbidden West und nimmt uns mit ins lavadurchflutete Los Angeles. In diesem neuen Abenteuer mit Aloy treffen wir unter anderem auf Maschinen, die wir im Hauptspiel noch nicht gesehen haben.

Bisher sind lediglich zwei davon bekannt, aber die machen schon mal ordentlich was her und bringen coole Features mit. Wir listen sie für euch auf und werden den Artikel selbstverständlich aktualisieren, sobald neue Infos dazukommen.

Der Wasserflügel

Von der Luft direkt unter die Wasseroberfläche - das geht mit dem Wasserflügel.

In einem Tweet hat Guerrilla Games eine besonders coole Reitmaschine mit einem Clip vorgestellt. Der "Waterwing", also "Wasserflügel" ist dem Sonnenflügel aus dem Hauptspiel auf den ersten Blick ziemlich ähnlich, bringt aber ein richtig tolles Feature mit.

Dass Aloy sich mit dem Sonnenflügel in die Lüfte erheben kann, ist schon wirklich großartig, mit dem Wasserflügel werden die Reisemöglichkeiten aber noch vielseitiger. Wie sein Kollege kann er Aloy ebenfalls über den Himmel tragen, er kann aber von dort aus auch direkt ins Wasser eintauchen und sie mitnehmen.

Im Video seht ihr, wie die rothaarige Heldin mit dem Wasserflügel im Meer auf Tauchgang geht.

Die "Riesenspinne"

Den Namen dieser gigantischen Maschine kennen wir noch nicht.

Eine weitere Maschine, die wir zum ersten Mal in einem Trailer zu Gesicht bekommen haben, ist bisher noch nicht namentlich bekannt. Sie macht aber zumindest optisch schon mal richtig was her. Im Trailer zur Erweiterung bricht sie ganz am Ende durch das Hollywood-Zeichen.

Respekteinflößend sind sowohl die großen Zähne als auch die langen kraken- oder spinnenartigen Beine. Sieht ganz nach einem Bossgegner aus. Wir haben die Maschine vorläufig, aufgrund ihres Aussehens mit "Riesenspinne" betitelt.

Wird es noch mehr neue Maschinen geben?

Davon können wir ausgehen. Guerrilla hat den Tweet mit "Meet the Machines", also "Trefft die Maschinen" begonnen. Es ist also gut möglich, dass auf Twitter bald weitere Kreationen vorgestellt werden.

Spielen könnt ihr den DLC übrigens nur, wenn ihr die Hauptstory durchgezockt habt und eine PS5 besitzt. Für die Last Gen erscheint die Erweiterung nämlich nicht mehr. Mehr über diese Themen findet ihr in den oben verlinkten Artikeln.

Wie gefallen euch die bisher gesehenen DLC-Maschinen und welche eine Art neuer Maschine würdet ihr euch noch wünschen?