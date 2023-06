Der inzwischen verstorbene Schauspieler, der Sylens verkörperte, wurde jetzt im Spiel verewigt.

Lance Reddick war nicht nur für Horizon-Fans ein bekanntes Gesicht, schließlich war er in Filmen und Serien wie John Wick, Oldboy, Fringe, Bosch und Blacklist zu sehen. Der Schauspieler übernahm in der Spiele-Reihe um Aloy die Rolle des mysteriösen Sylens. Am 17. März verstarb Reddick allerdings und Guerrilla hat ihm jetzt ein Zeichen im Spiel gesetzt, das Fans rührt.

So würdigt Horizon Forbidden West den verstorbenen Schauspieler

Das Entwicklerteam Guerrilla hat in einem Tweet erklärt, dass das Denkmal für den beliebten Schauspieler nachträglich ins Spiel gepatcht wurde:

Zu Ehren von Lance Reddick haben wir ein Denkmal geschaffen, um an den tiefgreifenden Einfluss zu erinnern, den er auf uns alle hatte. Vielen Dank, Lance, für alles, was du in die Rolle des Sylens eingebracht hast: deine Ernsthaftigkeit, Energie, Weisheit und mehr. Ein unvergleichliches Talent und [ein] Freund. Wir vermissen dich schrecklich.

Bei diesem Denkmal handelt es sich um einen Holo-Schriftzug mit dem Namen "Lance Reddick", der sich im Burning Shores-DLC befindet, passenderweise in der Nähe des Hollywood-Schriftzugs.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Fans freuen sich über die Widmung

Reddit-User Sfalj berichtet, das Denkmal beim zweiten Spieldurchlauf entdeckt zu haben und verrät euch die genaue Location: "Es ist auf der ersten Insel, die ihr im DLC besucht (auf dem ihr eine Bruchlandung hinlegt). Die Insel, auf der ihr Seyka zum ersten Mal trefft."

Littlebroknstillgood äußert sich begeistert und antwortet mit einem Wortspiel, das allerdings nur auf Englisch richtig funktioniert:

Oh wow, das ist cool. Ich muss es finden und einen Moment der Sylens [vom englischen silent für Stille, Anm. d. Red.] haben.

Cephi Delco bemerkt:

Oh Gott, diese Gefühle kommen viel zu früh am Morgen für mich...

Electrical-End4664 will das Denkmal auch sehen und erklärt:

Bekomme Tränen in den Augen, wenn ich das sehe. RIP Lance.

Auch weiteren Fans geht es genauso. Der Schauspieler war als Persönlichkeit und auch in seinen Rollen sehr beliebt. Er starb im Alter von 60 Jahren sehr unerwartet an einem natürlichen Tod. Er war an mehr als 100 Produktionen beteiligt und auch an weiteren Videospielen neben der Horizon-Reihe. Dazu gehören zum Beispiel Destiny 2 und Quantum Break.

Habt ihr das Denkmal selbst schon entdeckt? Wie gefällt euch diese Art von Widmung in einem Spiel?