Horizon Forbidden West bekommt einen Story-DLC, aber die PS4 geht leer aus

Vorab gab es bereits zahlreiche Gerüchte und Leaks zu einem möglichen Story-DLC für Horizon Forbidden West. Jetzt haben Sony und Entwickler Guerrilla Games es bei den Game Awards 2022 offiziell gemacht: Aloys Abenteuer wird im DLC Burning Shores weitergehen.

Die gute Nachricht: Wir müssen nicht mehr allzu lange auf den DLC warten, er erscheint bereits am 19. April 2023. Die schlechte Nachricht dagegen: Alle ohne PS5 gehen leer aus.

Hier könnt ihr euch direkt einmal den neuen Trailer anschauen:

1:12 Horizon Forbidden West-DLC enthüllt und es geht in die Burning Shores

Darum geht es in Burning Shores

Im DLC reist Aloy in die Ruinen von Los Angeles, die inzwischen von Lavaströmen durchzogen sind - entsprechend auch der Name Burning Shores. Ihr Ziel ist es dabei, eine bösartige Bedrohung zu verfolgen. Was genau das ist, verrät der Trailer nicht, aber wer Horizon Forbidden West durchgespielt hat, dürfte zumindest einen Verdacht haben. Die Stadt sollen wir dabei komplett per Wasser und Luft erkunden können. Ganz am Ende des kurzen Trailers erhaschen wir außerdem einen kurzen Blick auf eine neue Maschine, die nicht nur das Hollywood-Zeichen zerstört, sondern auch ein wenig an Krieg der Welten erinnert.

Nur für PS5: Wie Guerrilla Games in ihrer Ankündigung zum DLC ebenfalls bekannt gegeben hat, wird der DLC ausschließlich für PS5 erscheinen. Habt ihr Forbidden West also nur auf der PS4, geht ihr hier leer aus. Als Begründung gaben die Entwickler*innen an, dass die Entscheidung zwar schwer aber nötig gewesen sei, damit sie ihre Vision von einem technischen und kreativen Standpunkt aus umsetzen können.

Was haltet ihr vom kommenden DLC? Und stört es euch, dass er nur für PS5 erscheint?