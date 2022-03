Horizon Forbidden West: Aloys Gesichtsbemalung freischalten und ändern

In Horizon Forbidden West gibt es Gesichtsbemalungen, mit denen wir Aloy einen noch kriegerischeren Look verpassen können. Der kommt vor allem im Fotomodus gut zur Geltung, aber die Bemalung kann auch während des normalen Gameplays getragen werden. Weil das leicht übersehen werden kann und nicht so einfach wie im Fotomodus funktioniert, erklären wir hier kurz, was ihr beachten müsst.

Horizon Forbidden West: So könnt ihr Face Paint auch außerhalb vom Fotomodus nutzen

Darum geht's: Um Gesichtsbemalungen. Aloy kann wie bereits im Vorgänger Horizon Zero Dawn auch dieses Mal wieder Kriegsbemalung aka Face Paint anlegen. Im Lauf des Spiels schalten wir diverse unterschiedliche Farben und Formen frei, aber die können nur an bestimmten Stellen ausgerüstet und verändert werden – außer im Fotomodus, da geht das einfach per Knopfdruck.

Findet Färber: Um überhaupt Gesichtsbemalungen in Horizon Forbidden West anlegen zu können, müsst ihr erst einmal welche finden und anschließend einen der drei Färber finden, die euch bemalen. Es gibt nur diese drei Personen und sie sind an den folgenden Stellen zu finden – wart ihr einmal dort, könnt ihr bequem per Schnellreise dorthin gelangen.

Brennspeer

Dornmarsch

Bollwerk

So funktioniert's: Ihr erkennt die Leute, bei denen ihr euch schminken lassen könnt, an einem Zeichen auf der Map. Das Symbol erinnert an eine Spitzhacke, soll aber antike Tattoo-Utensilien darstellen. Dort könnt ihr dann die bisher freigeschalteten Face Paints auswählen und euch damit verzieren lassen, ihr müsst allerdings auch 10 Metallscherben dafür zahlen.

Wo bekomme ich die Bemalungen her? Ihr schaltet sie im Lauf des Spiels beinahe überall frei. Ihr erhaltet zum Beispiel für das Absolvieren von Nebenquests neue Gesichtsbemalungen, bei Story-Missionen und auch direkt schon zu Beginn bei vielen Aktivitäten.

Kratos' Gesichtsbemalung: Als besonderes Easter Egg könnt ihr in Horizon Forbidden West sogar die Gesichtsbemalung von Kratos aus God of War freischalten. Dafür müsst ihr zwar zunächst eine kleine Schnitzeljagd quer über die Map absolvieren, aber es lohnt sich (wenn ihr Bock auf diese Gesichtsbemalung habt):

Horizon Forbidden West ist seit dem 18. Februar erhältlich. Die Open World von Guerrilla wurde sowohl für PS4 als auch PS5 veröffentlicht und konnte uns in unserem GamePro-Test voll und ganz überzeugen – abgesehen von einigen Kleinigkeiten. Sämtliche Guides zu Horizon Forbidden West findet ihr hier.

Welche Gesichtsbemalung gefällt euch am besten?