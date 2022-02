Horizon Forbidden West: Wenn ihr clever kauft, spart ihr 10 Euro für die PS5-Version

Etwas mehr als eine Woche dauert es noch bis zum Release von Horizon Forbidden West für die PS5 und die PS4. Aloys neues Abenteuer wird mit Spannung erwartet und viele von euch werden sich derzeit noch dazu entscheiden, das Spiel jetzt schon vorzubestellen bzw. zu kaufen.

Als PS5-Besitzer*in solltet ihr aber unbedingt drauf achten, die "richtige" Version zu kaufen, da ihr mit dieser 10 Euro sparen könnt. Grundsätzlich gibt es zwei Standard-Varianten von Horizon Forbidden West:

PS5-Version für knapp 80 Euro

PS4-Version für knapp 70 Euro

Warum die PS4-Version das bessere Angebot ist

Man könnte jetzt vermuten, dass die PS5-Version die "bessere" Version ist – unter anderem wegen der überlegenen Technik von Sonys aktueller Konsole – doch bei Forbidden West lohnt es sich, die knapp 10 Euro günstigere PS4-Variante zu nehmen.

Denn: Diese enthält auch ein kostenloses Upgrade auf die PS5-Version. Ursprünglich war geplant, dass Upgrade-Willige einen Aufpreis hätten zahlen müssen, was von Sony nach lautstarken Protesten aber wieder zurückgenommen wurde.

Also: Dank des Upgrades ist die PS4-Version quasi identisch mit der PS5-Fassung. Nur eben 10 Euro günstiger. Wer Horizon Forbidden West aktuell also vorbestellen will, sollte das unbedingt in die Überlegung einfließen lassen.

Achtung beim Kauf im Store auf der PS5!

Wenn ihr jetzt vorhabt, die PS4-Version digital über den Store auf eurer PS5 erwerben zu wollen, dann seid vorsichtig. Denn aktuell bekommt ihr dort lediglich die Option angezeigt, die PS5-Fassung von Horizon Forbidden West zu kaufen, eine Auswahl für die PS4-Version fehlt.

Dieses Problem lässt sich beheben, wenn ihr den PS Store nicht auf der Konsole, sondern in einem Browser aufruft. Dort werden euch die unterschiedlichen Fassungen angezeigt und ihr könnt ohne Probleme die PS4-Version auswählen.

Der Release von Horizon Forbidden West ist am 18. Februar 2022. Heldin Aloy bekommt es darin mit einer neuen Bedrohung zu tun, für die es sie weit in den namensgebenden verbotenen Westen zieht. Dort warten nicht nur jede Menge neuer Abenteuer und Charaktere auch sie, auch zahlreiche neue Maschinen durchstreifen die Gebiete und wollen auf unterschiedliche Arten und Weisen bekämpft werden.

