Horizon Forbidden West: Alle Infos zum Preload und der Speichergröße

In Horizon Forbidden West können wir in wenigen Wochen die Abenteuerreise von Aloy und ihren Verbündeten fortsetzen. Damit ihr möglichst schnell mit dem Titel starten könnt, ist es ratsam, den Preload herunterzuladen, den Entwickler Guerrilla und Sony vorab zur Verfügung stellen. Auf Twitter hat der Account PlayStation Game Size nun einige Details zum Preload des Action-Adventures verraten.

Horizon Forbidden West wird ein Brett

Die Vorabinformationen zu Horizon Forbidden West beziehen sich auf die PS5-Version, die mit einigen Features daherkommt, die es in der PS4-Version nicht geben wird. Trotzdem ist die Speichergröße ein guter Anhaltspunkt, um in etwa einschätzen zu können, welcher Speicherplatz benötigt wird.

Was muss ich auf meiner PS4 freiräumen? Leider gibt es hierzu noch keine genauen Angaben. Wir werden den Artikel daher aktualisieren, sobald uns neue Infos erreichen.

Was muss ich auf meiner PS5 freiräumen? PlayStation Game Size zufolge müsst ihr 96 GB bereithalten. Doch der Account gibt an, dass die Speichergröße in der Datenbank rund 10-20 GB größer angezeigt wird als bei der Veröffentlichung. Somit ergeben sich folgende Speichergrößen:

Angezeigte Speichergröße in der Datenbank: 96 GB

96 GB Wahrscheinlicher Speicherplatzbedarf: ca. 76-86 GB

Allerdings ist der Day One-Patch, der zum Launch von Horizon Forbidden West veröffentlicht und bereits viele Bugs fixen wird, nicht mit eingerechnet. Somit werden zum Launch noch einige GB fällig, die ihr mit einplanen müsst. Der enorme Speicherplatzbedarf ist unter anderem auf die detaillreiche und große Open World zurückzuführen. Auf was für eine bombastische Open World ihr euch einstellen könnt, verrät euch Kollegin Linda in ihrem Anspielfazit:

Preload startet nächste Woche

Wann kann ich mit dem Preload starten? Sony und Guerrilla werden den Preload sowohl für PS5 als auch für PS4 rund eine Woche vor der Veröffentlichung von Horizon Forbidden West zur Verfügung stellen:

Preload: 11. Februar 2022

11. Februar 2022 Launch: 18. Februar 2022

Horizon Forbidden West wird eine ungefähre Spielzeit von rund 23 Stunden bieten, Trophäenjäger müssen mit rund 62 Stunden rechnen. Das Ende ist bereits festgeschrieben, doch durch die Entscheidungen, die ihr mit Aloy trefft, können es minimal beeinflussen.

Falls ihr noch mehr Informationen zum Launch von Horizon Forbidden West benötigt, solltet ihr die folgenden News nicht verpassen:

Falls ihr euch zum Release die PS4-Version kaufen und zu einem späteren Zeitpunkt zur PS5-Version wechseln wollt, ist das kein Problem: Das kostenlose PS5-Upgrade gibt es für alle Besitzer*innen der PS4-Version.

Müsst ihr auf eurer PS-Konsole noch Speicherplatz schaffen oder seid ihr bereit für den Preload?