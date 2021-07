Horizon Forbidden West: Release auf 2022 verschoben, sagt Jason Schreier

PS4- und PS5-Besitzer*innen müssen dieses Jahr wohl ein weiteres Exklusivspiel von ihrer Liste streichen: Wie der bekannte Journalist und Brancheninsider Jason Schreier jetzt auf Bloomberg schreibt, verschiebt sich der Release von Horizon Forbidden West angeblich um einige Monate.

Was ist der angebliche neue Release-Zeitraum von Horizon Forbidden West?

Ursprünglich sollte Aloys zweites Abenteuer in dieser Weihnachtssaison starten. Wie Bloomberg berichtet, soll das Spiel nun aber im ersten Quartal 2022 für PS4 und PS5 erscheinen. Schreier habe dies von einer anonymen Quelle erfahren.

Wenige Stunden zuvor hat Jeff Grubb, ein weiterer bekannter Brancheninsider, in seiner wöchentlichen Newsshow auf GiantBomb ebenfalls von einer Verschiebung von Horizon 2 gesprochen (via Gamesradar).

Was ist von dem Gerücht zu halten? Der ehemalige Kotaku-Journalist Jason Schreier ist branchenweit für seine Insiderberichte bekannt und hat in der Vergangenheit bereits mehrere Ankündigungen und Verschiebungen richtig voraus gesagt. Das ist allerdings natürlich keine Garantie dafür, dass er diesmal richtig liegt. Dass aber nicht nur Schreier, sondern auch mit Jeff Grubb ein weiterer Insider eine Verschiebung des Open World-Abenteuers ins Spiel bringt, macht das Ganze natürlich wahrscheinlicher.

Offiziell bestätigt hat Sony die angebliche Verschiebung von Horizon Forbidden West nicht. Wir müssen seine Angaben deshalb als Gerücht betrachten. GamePro hat dahingehend bei Sony nachgefragt und um ein Statement gebeten.

Und weil's so schön ist (und jetzt vielleicht auch ein bisschen wehtut), könnt ihr euch hier nochmal den Gameplay-Walkthrough zum Horizon Zero Dawn-Nachfolger ansehen:

Darum geht's im Nachfolger von Horizon Zero Dawn

In Forbidden West zieht es Aloy in den Westen der USA, wo sie die post-postapokalyptische Open World rundum San Francisco von einer neuen Bedrohung befreien muss. Abermals bewaffnet mit Pfeil und Bogen zieht die junge Jägerin erneut in den Kampf gegen gefährliche Maschinenwesen.

Alle neuen Infos zu Forbidden West findet ihr hier ausführlich aufbereitet:

Auf spielerischer Ebene erwarten uns dabei viele vielversprechende Neuerungen: Im Rahmen der im obigen Gameplay-Trailer gezeigten Mission bekommen wir sowohl neue Gegner, Waffen als auch Fertigkeiten von Aloy zu sehen. Die junge Frau kann jetzt nicht nur tauchen, sondern hat auch in Sachen Traversal eine Menge dazugelernt - und orientiert sich dabei offenbar unter anderem an Zelda Breath of the Wild. Mit einer Art Holo-Segel (Schildflügel) kann sich Aloy nämlich jetzt auch von erhöhten Plattformen sanft zu Boden segeln lassen.