Horizon Forbidden West: Video zeigt die Verbesserungen im Vergleich zu Zero Dawn

Horizon Zero Dawn war 2017 ein echter Hingucker. Grafisch ließ die offene Spielwelt des Action-Adventures damals viele PS4-Titel alt aussehen. Umso beeindruckender war der Gameplay-Reveal von Horizon Forbidden West vor wenigen Tagen. Das Spiel sieht nicht einfach nur ein wenig hübscher aus, sondern hebt das Franchise in manchen Bereichen auf ein komplett neues Level, wie das folgende Video zeigt.

Achtung, das im Trailer gesehene Gameplay von Forbidden West läuft auf einer PS5, ein direkter Vergleich mit Zero Dawn, von dem es keine PS5-Version gibt, ist derzeit also nicht möglich. Abgesehen davon, lässt sich durch die Kompression des Clips nicht feststellen, in welcher Auflösung das Spiel wirklich läuft. Aber natürlich rechnen wir zum Release mit einer 4K-Option.