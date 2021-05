In Sonys letzter State of Play zeigte sich Horizon Forbidden West in einem frischen Gameplay-Trailer. In der postapokalyptischen Welt waren einige Schauplätze zu sehen, die ursprünglich aus der realen Welt stammen. Ein Fan hat diese Orte nun genauer eingeordnet und gibt uns somit einen Überblick über die vermeintliche Weltkarte von Horizon Forbidden West.

San Franciscos Traumstrände

In einem Beitrag auf Reddit sind sämtliche Schauplätze aufgelistet, die im Trailer zu sehen sind. Mit dabei sind beispielsweise Sheerside Mountains, Valley oft he Fallen und Tide's Beach:

Link zum Reddit-Inhalt

Die einzelnen Biome scheinen sich im Sequel stärker voneinander zu unterscheiden als noch in Horizon Zero Dawn: Vom eisigen Schneegebiet über bewaldete Flächen bis hin zum Traumstrand sind einige Areale dabei.

Ein weiterer User zieht einen Vergleich zwischen den realen Sehenswürdigkeiten und den zerfallenen Gebäuden im Spiel. Es ist interessant zu sehen, was mit den Gebäuden geschehen würde, wenn die Natur die Überhand gewinnt:

Link zum Reddit-Inhalt

Keine Aussage zur tatsächlichen World Map

Entspricht das der Map im Spiel? Es ist schwer zu sagen, inwieweit sich Guerilla an die realen Ausmaße der Weltkarte hält. Es ist viel wahrscheinlicher, dass die weiter entfernten Gebiete kompakter beieinander liegen und die Map somit insgesamt kleiner ausfallen wird.

Es könnte sogar möglich sein, dass Guerilla die Orte vermischt und die Standorte somit nicht mehr der realen Weltkarte nachempfunden sind. Bisher hat Guerilla nur verraten, dass die Map etwas größer sein soll als im ersten Teil.

Wann erscheint Horizon Forbidden West?

Einen konkreten Release-Termin gibt es für Horizon Forbidden West noch nicht. Es gab bereits Gerüchte, dass dieser Termin erst in 2022 liegen soll, doch wir sollten abwarten, bis Sony und Guerilla sich offiziell dazu äußern. Der Titel wird sowohl für die PS5 als auch für die PS4 erscheinen.

Was haltet ihr von den Gebieten aus Horizon Forbidden West?