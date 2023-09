'Also muss ich immer ein Huhn dabei haben?' Zelda TotK-Fans entdecken, dass die Glucken echte Lebensretter sind

In älteren Zelda-Spielen dienten die Hühner vor allem als Segelhilfe, das ist dank Parasegel nicht mehr nötig.

Zelda: Tears of the Kingdom steckt immer noch voller Überraschungen. Beispielsweise, wenn es um die Hühner geht. Wusstet ihr zum Beispiel, dass euch das Federvieh vor hinterhältigen Fallen warnen kann? Klingt komisch, ist aber so: Wenn ihr ein Huhn durch die Gegend tragt und an einen Hinterhalt des Yiga-Clans geratet, fängt das Huhn extrem doll an, Lärm zu machen.

Zelda TotK-Hühner als Alarmanlage: Das Federvieh kann noch viel mehr, als ihr vielleicht denkt

Hühner in Zelda: Die Tiere spielen in vielen Zelda-Teilen eine recht wichtige Rolle. Beispielsweise könnt ihr mit ihrer Hilfe größere Abgründe überwinden. Dazu nehmt ihr ein Huhn in die Hand und segelt dank des Geflatters deutlich weiter, als ihr es ohne könntet.

Dank des Parasegels in Zelda BotW und Tears of the Kingdom hat diese Funktion der Glucken mehr oder weniger ausgedient. Aber die possierlichen Tierchen greifen zum Beispiel immer noch in einem regelrechten Schwarm an, wenn ihr eines von ihnen verletzt – was sich auch sehr gut gegen Gegner einsetzen lässt.

Gefedertes Warnsystem: Tragt ihr ein Huhn in Zelda Tears of the Kingdom durch die Gegend (warum auch immer), macht es sowieso schon aufgebrachte Geräusche. Kommt ihr aber an einem der Schwertbananen-Hinterhalte des Yiga-Clans vorbei, fällt das Gebrüll des Tiers gleich sehr viel lauter und geradezu panisch aus.

Das Huhn warnt Link also gewissermaßen davor, dass hier ein Gegner in der Nähe ist. Theoretisch könnten wir also mit Hilfe eines Huhns stets überprüfen, ob es sich bei den Bananen gerade um eine Falle handelt oder nicht.

Zugegeben: Der Alltagsnutzen dieses Huhnwarnsystems hält sich in Grenzen. Die Fallen, die der Yiga-Clan Link stellt, sind in der Regel schon zehn Meter gegen den Wind erkennbar, weil sie zum Himmel stinken. Seht ihr irgendwo in der freien Wildbahn eine Banane auf dem Boden liegen, stehen die Chancen sehr gut, dass euch ein Hinterhalt erwartet.

Woran liegt's? Wahrscheinlich machen die Hühner in Zelda Tears of the Kingdom einfach immer Lärm, wenn Monster oder Feinde in der Nähe sind. Höchstwahrscheinlich gelten Banane oder Baum im Spielcode als Yigaclan-Mitglied, was die entsprechende Reaktion im Federvieh auslöst.

Richtig praktisch ist das Ganze zwar nicht, aber das macht nichts: Immerhin lassen sich die Fallen des Yigaclans auch so ganz gut erkennen. Habt ihr zum Spaß schon einmal ausprobiert, die Banane anzuzünden oder wolltet sie euch schnappen, als ihr selbst das Yiga-Clan-Outfit anhattet? Ich kann es nur empfehlen.

Ist euch das auch schon aufgefallen? Oder habt ihr schon einmal ähnliche Entdeckungen in Zelda TotK gemacht?