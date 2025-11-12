Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung - Alle Charaktere freischalten, so geht's

Zelda spielt in Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung natürlich wieder einmal die Hauptrolle.

Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung erzählt die Vorgeschichte zu Zelda: Tears of the Kingdom. Endlich können wir erleben, was Zelda in der Vergangenheit zugestoßen ist. Besser noch: Wir dürfen in bester Musou-Manier mit diversen Charakteren durch gigantische Gegner-Horden pflügen. Insgesamt können 19 spielbare Figuren freigeschaltet werden.

So funktioniert das Freischalten der Charaktere in Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung

Die allermeisten spielbaren Figuren werden euch einfach im Verlauf der Haupthandlung des Spiels zur Verfügung gestellt. Zockt ihr Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung also einfach entspannt durch, bekommt ihr den Großteil der Charaktere von ganz alleine und könnt dann als Zelda, Mineru oder Ardi in die Schlacht ziehen.

Aber einige Figuren müsst ihr selbst gezielt freischalten, und zwar über Nebenmissionen. Die nennen sich im neuen und mittlerweile dritten Hyrule Warriors "Anwerbe-Missionen". Sie sind auf der Übersichtskarte mit einem viereckigen Symbol gekennzeichnet, in dem eine Kopf-Silhouette und ein Plus-Symbol zu erkennen sind. Ihr könnt sie sonst aber auch über den "Herausforderungen"-Reiter ansteuern.

Solltet ihr eine Anwerbe-Mission noch nicht finden, müsst ihr einfach weiter der Story folgen und Hauptmissionen absolvieren, dann sollten die Nebenquests auf der Karte auftauchen.

Alle Charaktere: Diese Figuren könnt ihr in Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung steuern

So schaltet ihr Zelda frei

Zelda wird zu Beginn von Tears of the Kingdom in die Vergangenheit geschleudert und ist die Hauptfigur in Chronik der Versiegelung.

Um als Zelda zu spielen, müsst ihr nichts machen, sondern lediglich das Spiel starten. Ihr legt direkt als Zelda los. Sie kämpft zu Beginn mit dem Schwert des Lichts und kann dank des Mysteriensteins die Zeit manipulieren.

So schaltet ihr König Rauru frei

König Rauru in Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung

Auch für König Rauru müsst ihr nichts groß tun, ihr bekommt den Charakter zusammen mit Zelda, nachdem ihr die Hauptmission namens "Klingentraining" im allerersten Kapitel von Chronik der Versiegelung abgeschlossen habt. Er verfügt ebenfalls über einen Mysterienstein und Lichtkräfte.

So schaltet ihr Mineru frei

Mineru in Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung

Die Schwester des Königs namens Mineru wird früh im Verlauf der Geschichte des Spiels freigeschaltet. Ihr müsst lediglich die Kapitel 1-Mission "Wo alte Weisheit ruht" absolvieren, um anschließend als Mineru in die Schlacht ziehen zu dürfen. Sie setzt vor allem auf Konstrukte.

Calamo in Hyrule Warriors freischalten

Calamo in Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung

Den niedlichen und latent anstrengenden Krog Calamo könnt ihr steuern, nachdem ihr in Kapitel 2 die Hauptmission "Ein heulender Sturm" abgeschlossen habt. Das Baumwesen ist auf der Suche nach dem idealen Ort zum Wurzeln schlagen und verfügt über umfangreiche Elementar-Attacken.

Mysteriöses Konstrukt freischalten/Ritterkonstrukt freischalten

Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung hat zwar keinen spielbaren Link, aber das Konstrukt kann sogar mehr.

Da der Krog-Kumpel stets zusammen mit Calamo unterwegs ist (der das Mysteriöse Konstrukt im Untergrund entdeckt und geweckt hat), schaltet ihr den später als Ritterkonstrukt identifizierten Transformer ebenfalls mit der "Ein heulender Sturm"-Mission frei. Er erinnert nicht von ungefähr an Link.

Typhan freischalten in Chronik der Versiegelung

Hier seht ihr Typhan, eine der ersten freigeschalteten Figuren aus dem neuen Hyrule Warriors.

Auch den Hylianischen Krieger Typhan bekommt ihr, wenn ihr die "Ein heulender Sturm"-Mission in Kapitel 2 erfolgreich abgeschlossen habt. Der Schwertkämpfer setzt voll und ganz auf sein mächtiges Schild.

Quino freischalten

Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung hat noch mehr Hylianische Krieger, wie zum Beispiel Quino.

Bei Quino handelt es sich um den ersten spielbaren Charakter, den ihr in Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung über eine Anwerbe-Mission freischalten könnt. Die betreffende Nebenquest nennt sich "Für sein Heimatland".

Qia freischalten

Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung lässt euch auch als Zora-Königin Qia in die Schlacht ziehen.

Eine der coolsten und flinksten Figuren in Chronik der Versiegelung ist die frisch gekrönte Zora-Königin Qia. Ihr schaltet sie frei, indem ihr die Kapitel 3-Mission "Der besudelte Sumpf" abschließt. Wenig überraschend setzt die Zora-Kämpferin vor allem auf das Element Wasser.

Lago freischalten: So geht's

So sieht der Zora-Krieger Lago aus.

Den Zora-Krieger Lago könnt ihr freischalten, indem ihr eine weitere Nebenmission absolviert. Um mit dem ehemaligen Leibwächter des alten Zora-Königs zu kämpfen, müsst ihr die Anwerbe-Mission "Die Rückkehr des Veteranen" erfolgreich beenden.

Raphica freischalten

Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung – Raphica

Ob ihr zuerst zu den Zoras oder zuerst zu den Orni geht, bleibt euch überlassen. Beim fliegenden Vogel-Volk der Orni könnt ihr mit Abschluss der Story-Mission "Schatten auf Schnee" in Kapitel 3 den Häuptling Raphica freischalten. Mit seinem Bogen macht er kurzen Prozess mit den Gegner-Horden.

Vence freischalten: So bekommt ihr den Orni-Krieger

Gestatten? Vence.

Gleichzeitig mit dem Häuptling der Orni schaltet ihr auch einen seiner Untergebenen frei. Den engen Vertrauten von Raphica bekommt ihr nämlich ebenfalls mit dem Beenden der Kapitel 3-Mission "Schatten auf Schnee".

Pinnec: So schaltet ihr den nächsten Orni-Krieger frei

So sieht Pinnec aus.

Statt mit Schwert oder Bogen kämpft Pinnec mit einer Lanze, die es in sich hat. Ihr könnt den Orni-Krieger freischalten, indem ihr die Anwerbe-Mission "Verteidiger der Geflüchteten" durchspielt. Sie sollte euch in Kapitel 3 zur Verfügung stehen.

Agraston freischalten: So könnt ihr im neuen Hyrule Warriors als Gorone kämpfen

Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung - Agraston

Der Häuptling der Goronen wirkt in Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung auf den ersten Blick ziemlich gemütlich, haut aber ordentlich rein. Wo er mit seinen Feuer-Angriffen hinhaut, wächst kein Gras mehr. Ihr schaltet Agraston frei, indem ihr die Story- Mission "Vulkan in Gefahr" erfolgreich abschließt.

Ardi freischalten

Selbstverständlich könnt ihr in Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung auch als Gerudo kämpfen.

Die Gerudo-Kriegerin und später zur Königin erklärte Ardi schaltet ihr frei, indem ihr die Hauptmission "Wer in der Wüste wütet" aus Kapitel 4 absolviert. Sie kann sich die Kraft der Blitze zunutze machen, Gibdo-Nester mit nur einem Angriff zerstören und flitzt ziemlich schnell durch die Gegend.

Sholani freischalten

So sieht Sholani aus.

Habt ihr die Kapitel 4-Mission "Wer in der Wüste wütet" geschafft, tauchen auf der Map gleich drei Anwerbe-Missionen auf. Eine davon heißt "Eine Frage der Prinzipien" und beschert euch die Gerudo-Kriegerin Sholani. Empfohlen wird hierfür mindestens Stufe 33.

Ronza freischalten: So bekommt ihr die 3. Gerudo-Kriegerin

Ronza ist die dritte im Bunde der Gerudo-Kriegerinnen.

Auch Ronzas Anwerbe-Mission wird nach "Wer in der Wüste wütet" freigeschaltet. Um als die äußerst schlagkräftige, mit einem Zweihänder bewaffnete Kriegerin kämpfen zu können, müsst ihr die Nebenmission "Wer stärker werden will" absolvieren. Danach könnt ihr Ronza steuern.

Cadlan: So schaltet ihr den Zora frei

Aller guten Dinge sind drei und das gilt auch für Zoras in Chronik der Versiegelung.

Cadlan freischalten könnt ihr, indem ihr seine zugehörige Anwerbe-Mission "Die nötige Stärke" erledigt. Auch sie kommt mit einer Stufe 33-Empfehlung daher und steht euch erst nach der Kapitel 4-Mission "Wer in der Wüste wütet" zur Verfügung.

Braton freischalten: So bekommt ihr den Gourmet-Goronen

So sieht Braton aus.

Auch für Braton müsst ihr eine eigene Nebenquest absolvieren, und zwar die Anwerbe-Mission namens "Goronen-Giermagen". Hier lautet die Empfehlung, dass ihr Stufe 36 erreicht haben solltet. Im Anschluss könnt ihr den zweiten Goronen-Krieger steuern, der ordentlich reinhaut (pun intended).

Pastos: So schaltet ihr auch noch den letzten Charakter frei

Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung lässt euch auch als Abtrünniger Pastos spielen.

Last, but not least steht euch auch noch ein dritter Goronen-Kämpfer im Krieg gegen Ganondorf zur Seite. Allerdings nur, wenn ihr die Nebenquest "Im Einzelgang" schafft, für die ihr im Idealfall Stufe 38 erreicht haben solltet. Pastos schließt sich uns nur widerwillig an, ist aber ebenfalls eine große Hilfe.

Welche Charaktere aus Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung findet ihr am besten? Mit welcher Kombination zieht ihr am liebsten in die Schlacht?