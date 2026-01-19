Hytale Teleporter: So baut ihr Schnellreise-Portale und erhöht euer Teleporter-Limit auf das Maximum

Die Welten von Hytale sind groß, aber zum Glück könnt ihr eure Wege mit Teleportern abkürzen.

Maximilian Franke
19.01.2026 | 12:35 Uhr

So schaltet ihr Teleporter frei und benutzt sie. So schaltet ihr Teleporter frei und benutzt sie.

Während ihr durch die großen Welten von Hytale streift, können euch Schnellreise-Punkte richtig viel Zeit und Mühe ersparen. Zum Early Access-Start könnt ihr dafür bis zu zwölf Teleporter an beliebigen Stellen auf eurer Map platzieren – und so schaltet ihr sie frei.

So baut ihr Teleporter

Ihr könnt Teleporter an einer Arcanist’s Workbench herstellen. Um die zu bauen, müsst ihr eure normale Workbench wiederum auf Stufe 2 erweitert haben. Zu Beginn könnt ihr bis zu sechs Portale errichten.

Video starten 2:22 Hytale: Trailer zeigt Gameplay der Minecraft-Alternative

Kosten für Arcanists Workbench:

  • Workbench Stufe 2: 30 Copper Ingots, 20 Linen Scrap und 20 Iron Ingots
  • 10 Thorium Ingots: Gebirge, Höhlen im Howling Sands-Biom, Wüsten-Oase
  • 20 Essence of the Void: Wird von Kreaturen mit grün-leuchtenden Augen bei Nacht gedroppt
  • 30 Linen Scraps: U.a. Gegner-Drop von Standard-Feinden, wie Skeletten oder Trollen

Da ihr zum Teleportieren mindestens zwei Teleporter braucht, stellt ihr sie praktischerweise auch direkt als Duo her.

Kosten für Teleporter (2er-Pack): 

  • 9x Azure Log: Bäume in blauen Wäldern fällen
  • 2x Azure Kelp: Unter Wasser in blauen Gebieten
  • 10x Any Stone: Jede Stein-Art

Wenn ihr mit einem Teleporter interagiert, könnt ihr ihm einen Namen geben und festlegen zu welchem anderen Teleporter er euch bringen soll. Benennt eure Portale also so, dass ihr sie in der Auswahl-Liste auch zuordnen könnt. Das gewählte Reiseziel lässt sich jederzeit ändern.

Hytale: Alle Werkbänke herstellen – Mit diesen 12 Crafting-Stationen baut ihr Rüstungen, Tränke und Co.
von Maximilian Franke
Minecraft-Alternative Hytale verkauft sich schon vor Early Access-Release wie warme Semmeln - hat das Budget für 2 Jahre schon reingeholt
von David Molke

Maximales Teleporter-Limit erhöhen

Um mehr als sechs Teleporter bauen zu können, müsst ihr Memories freischalten. Das könnt ihr wiederum erreichen, indem ihr einen Tempel findet. Ihr erkennt die Bauwerke auf eurer Map an dem weißen Kringel-Symbol. Hinter dem Portal erwartet euch der Forgotten Temple, in dessen Mitte ihr mit einer Säule interagieren und damit Memories freischalten könnt.

Memories funktionieren im Grunde wie ein Pokédex. Von jetzt an bekommt ihr für jedes neu entdeckte Tier in der Spielwelt eine Erinnerung, aber ihr müsst die Wesen nicht fangen. Es reicht, wenn ihr euch einfach in die Nähe stellt und es anseht. Eine kleine blaue Markierung verrät euch, dass der Eintrag in eurem Inventar liegt, wo bis zu 48 Erinnerungen Platz haben.

Nun müsst ihr zum Forgotten Temple zurück und eure gesammelten Erinnerungen an der Säule abgeben. Erst dann habt ihr sie wirklich freigeschaltet. Insgesamt gibt es zum Early Access-Release 240 Kreaturen, ihr habt also einiges zu tun.

Mit mehr Memories-Einträgen bekommt ihr verschiedene Belohnungen – und dazu zählt auch ein höheres Teleporter-Limit.

Alle Memories-Belohnungen in der Übersicht

Wie viele Memories ihr für die Erhöhung des Teleport-Limits braucht und welche Belohnungen es sonst noch gibt, sehr ihr hier:

  • 10 Memories: +3 Decorative Chests, +2 Eternal Seeds
  • 25 Memories: +1 Maximum Teleporters, +3 Decorative Chests, +4 Eternal Seeds
  • 50 Memories: +1 Maximum Teleporters, +3 Decorative Chests, +4 Eternal Seeds, Morph Poteions
  • 100 Memories: +2 Maximum Teleporters, +3 Decorative Chests, +2 Eternal Seeds, Ancient Gateaway, Portal Fragments, Backpack Update II
  • 200 Memories: +2 Maximum Teleporters, +2 Decorative Chests, +2 Eternal Seeds, Harvest Trophy

Mit 200 Memories habt ihr das derzeitige Maximum von 12 Teleportern also erreicht und könnt euch fröhlich über die Map beamen, so viel ihr wollt.

Was denkt ihr: Wie gefallen euch die Teleporter in Hytale zum Early Access-Start?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Hytale

Hytale

Genre: Action

Release: 2027 (PC)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Hytale Teleporter: So baut ihr Schnellreise-Portale und erhöht euer Teleporter-Limit auf das Maximum

vor 3 Tagen

Hytale: Alle Werkbänke herstellen – Mit diesen 12 Crafting-Stationen baut ihr Rüstungen, Tränke und Co.

vor 6 Tagen

Minecraft-Alternative Hytale verkauft sich schon vor Early Access-Release wie warme Semmeln - hat das Budget für 2 Jahre schon reingeholt

03.11.2025

Riesiges Fan-Projekt wird nach 10 Jahren vom Publisher eingestellt - nun will es der Erfinder zurückkaufen und sein Traumspiel fertigstellen

02.07.2025

Fans starteten vor 10 Jahren riesiges Open-World-Projekt, doch nun ist der Traum gescheitert, der Stecker wird gezogen und alles ist futsch
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Heartopia: Alle Codes und Gratis-Belohnungen der kostenlosen Cozy-Lifesim im Januar 2026   2  

vor 5 Minuten

Heartopia: Alle Codes und Gratis-Belohnungen der kostenlosen Cozy-Lifesim im Januar 2026
Jujutsu Kaisen Season 3: Wann erscheint Episode 4? Release-Tag, Uhrzeit und Synchro   1  

vor 39 Minuten

Jujutsu Kaisen Season 3: Wann erscheint Episode 4? Release-Tag, Uhrzeit und Synchro
Detektiv Conan: Wann kommt Episode 1190? Release-Uhrzeit, Streamingdienste und deutsche Synchro   2  

vor 47 Minuten

Detektiv Conan: Wann kommt Episode 1190? Release-Uhrzeit, Streamingdienste und deutsche Synchro
Hells Paradise Season 2: Wann erscheint Episode 3? Release, Uhrzeit, Streamingdienst und Synchro   1  

vor 49 Minuten

Hell's Paradise Season 2: Wann erscheint Episode 3? Release, Uhrzeit, Streamingdienst und Synchro
mehr anzeigen