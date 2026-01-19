Hytale Teleporter: So baut ihr Schnellreise-Portale und erhöht euer Teleporter-Limit auf das Maximum

So schaltet ihr Teleporter frei und benutzt sie.

Während ihr durch die großen Welten von Hytale streift, können euch Schnellreise-Punkte richtig viel Zeit und Mühe ersparen. Zum Early Access-Start könnt ihr dafür bis zu zwölf Teleporter an beliebigen Stellen auf eurer Map platzieren – und so schaltet ihr sie frei.

So baut ihr Teleporter

Ihr könnt Teleporter an einer Arcanist’s Workbench herstellen. Um die zu bauen, müsst ihr eure normale Workbench wiederum auf Stufe 2 erweitert haben. Zu Beginn könnt ihr bis zu sechs Portale errichten.

Kosten für Arcanists Workbench:

Workbench Stufe 2 : 30 Copper Ingots, 20 Linen Scrap und 20 Iron Ingots

: 30 Copper Ingots, 20 Linen Scrap und 20 Iron Ingots 10 Thorium Ingots : Gebirge, Höhlen im Howling Sands-Biom, Wüsten-Oase

: Gebirge, Höhlen im Howling Sands-Biom, Wüsten-Oase 20 Essence of the Void : Wird von Kreaturen mit grün-leuchtenden Augen bei Nacht gedroppt

: Wird von Kreaturen mit grün-leuchtenden Augen bei Nacht gedroppt 30 Linen Scraps: U.a. Gegner-Drop von Standard-Feinden, wie Skeletten oder Trollen

Da ihr zum Teleportieren mindestens zwei Teleporter braucht, stellt ihr sie praktischerweise auch direkt als Duo her.

Kosten für Teleporter (2er-Pack):

9x Azure Log: Bäume in blauen Wäldern fällen

Bäume in blauen Wäldern fällen 2x Azure Kelp: Unter Wasser in blauen Gebieten

Unter Wasser in blauen Gebieten 10x Any Stone: Jede Stein-Art

Wenn ihr mit einem Teleporter interagiert, könnt ihr ihm einen Namen geben und festlegen zu welchem anderen Teleporter er euch bringen soll. Benennt eure Portale also so, dass ihr sie in der Auswahl-Liste auch zuordnen könnt. Das gewählte Reiseziel lässt sich jederzeit ändern.

Maximales Teleporter-Limit erhöhen

Um mehr als sechs Teleporter bauen zu können, müsst ihr Memories freischalten. Das könnt ihr wiederum erreichen, indem ihr einen Tempel findet. Ihr erkennt die Bauwerke auf eurer Map an dem weißen Kringel-Symbol. Hinter dem Portal erwartet euch der Forgotten Temple, in dessen Mitte ihr mit einer Säule interagieren und damit Memories freischalten könnt.

Memories funktionieren im Grunde wie ein Pokédex. Von jetzt an bekommt ihr für jedes neu entdeckte Tier in der Spielwelt eine Erinnerung, aber ihr müsst die Wesen nicht fangen. Es reicht, wenn ihr euch einfach in die Nähe stellt und es anseht. Eine kleine blaue Markierung verrät euch, dass der Eintrag in eurem Inventar liegt, wo bis zu 48 Erinnerungen Platz haben.

Nun müsst ihr zum Forgotten Temple zurück und eure gesammelten Erinnerungen an der Säule abgeben. Erst dann habt ihr sie wirklich freigeschaltet. Insgesamt gibt es zum Early Access-Release 240 Kreaturen, ihr habt also einiges zu tun.

Mit mehr Memories-Einträgen bekommt ihr verschiedene Belohnungen – und dazu zählt auch ein höheres Teleporter-Limit.

Alle Memories-Belohnungen in der Übersicht

Wie viele Memories ihr für die Erhöhung des Teleport-Limits braucht und welche Belohnungen es sonst noch gibt, sehr ihr hier:

10 Memories: +3 Decorative Chests, +2 Eternal Seeds

+3 Decorative Chests, +2 Eternal Seeds 25 Memories: +1 Maximum Teleporters, +3 Decorative Chests, +4 Eternal Seeds

+1 Maximum Teleporters, +3 Decorative Chests, +4 Eternal Seeds 50 Memories: +1 Maximum Teleporters, +3 Decorative Chests, +4 Eternal Seeds, Morph Poteions

+1 Maximum Teleporters, +3 Decorative Chests, +4 Eternal Seeds, Morph Poteions 100 Memories: +2 Maximum Teleporters, +3 Decorative Chests, +2 Eternal Seeds, Ancient Gateaway, Portal Fragments, Backpack Update II

+2 Maximum Teleporters, +3 Decorative Chests, +2 Eternal Seeds, Ancient Gateaway, Portal Fragments, Backpack Update II 200 Memories: +2 Maximum Teleporters, +2 Decorative Chests, +2 Eternal Seeds, Harvest Trophy

Mit 200 Memories habt ihr das derzeitige Maximum von 12 Teleportern also erreicht und könnt euch fröhlich über die Map beamen, so viel ihr wollt.

