Tiere halten in Hytale: So kümmert ihr euch um Schafe, Hühner und Schweine

Irina Humennik, Maximilian Franke
23.01.2026 | 09:30 Uhr

Die Möglichkeiten zum Halten von Tieren sind in Hytale zum Early Access-Start noch begrenzt. Ein paar Dinge könnt ihr aber schon machen, etwa wilde Tiere fangen oder mit Futter anlocken. Es lohnt sich auch schon, denn durch eure vierbeinigen Begleiter bekommt ihr nützliche Items wie Wolle oder Dünger. Was derzeit möglich ist, zeigen wir euch hier im Video.

Hytale ist eine Minecraft-Alternative, die über die nächsten Monate und Jahre noch viele Updates bekommen soll. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass das Thema Ranch und Tierzucht noch spürbar ausgebaut wird.

Derzeit steht das zweite große Update in den Startlöchern. Das kümmert sich zwar nicht um Tiere, rebalanced aber dafür den Erzabbau und bringt Nekromantie für Liebhaber dunkler Magie ins Spiel.

Hytale befindet sich im Early Access und ist derzeit nur auf dem PC im eigenen Launcher erhältlich.
vor 59 Minuten

Hytale

Hytale

Genre: Action

Release: 2027 (PC)

