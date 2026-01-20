Hytale pumpt Updates raus: Der zweite Patch steht schon in den Startlöchern und der Director hat das erste Feature ausgeplaudert

Das ist zum zweiten Update von Hytale schon bekannt.

Nur wenige Tage nach dem Early Access-Start von Hytale kam bereits der erste große Patch heraus und hatte unter anderem Dinosaurier im Gepäck. Diese Geschwindigkeit könnte sich wohl fortsetzen, denn das nächste Update lässt vermutlich nicht mehr lange auf sich warten, wie der Chef-Entwickler andeutet.

Hytale-Director und Co-Gründer von Hypixel Studios Simon Collins-Laflamm hat auf Twitter/X bereits das erste Feature verraten, das uns mit dem nächsten Patch erwartet: Basierend auf Community-Wünschen können wir bald Rüstungsteile an unserem Charakter ein- und ausblenden.

Das funktioniert sehr simpel, wie ein kleiner Clip zeigt. Im Inventar können wir für jedes Ausrüstungsteil auf ein entsprechendes Icon klicken – fertig. Falls wir beim Spielen den Kopf des eigenen Charakters sehen wollen, können wir also bald den Helm unsichtbar machen.

Natürlich wird es nicht dabei bleiben und auch der zweite Patch soll “mehr Quality-of-Life-Verbesserungen, Fixes und Features” mitbringen, heißt es im Tweet.

Was könnte noch in Patch 2 kommen?

Eine vollständige Liste mit allen Neuerungen gibt es noch nicht, allerdings soll der Pre-Release des Updates noch in dieser Woche stattfinden. Vermutlich dauert es also nicht mehr allzu lange, bis alle die neue Version herunterladen können.

Simon hat bereits weitere Inhalte angekündigt, die für kommende Updates geplant sind. Dazu gehört etwa die Möglichkeit, mehrere Avatare nutzen zu können. Aktuell können wir im Hauptmenü nämlich nur eine Spielfigur erstellen, mit der wir uns dann abfinden müsst (via X @Simon_Hypixel).

Auf Nachfrage sagte der Entwickler: “Wir arbeiten an Avatar Save/Load, gib uns ein paar Tage”. Da hier von “Tagen” die Rede ist, könnte die Änderung durchaus schon in Patch 2 stecken.

Weitere Features, die offiziell in Arbeit sind:

Shift+Click im Inventar, um Rüstungen schnell anzulegen

mehr Unterstützung durch Tutorials und bessere Dokumentation für Modder

Mithril soll ins Spiel kommen, allerdings anders funktionieren, als andere Erze im Spiel

Kleiderschränke zum Wechseln der Kleidung

Masken

anpassbare Schilder für Läden, Wegweiser, usw.

Ob es diese auf X geteilten Ideen schon in den zweiten Patch schaffen, ist nicht garantiert. Zumindest geben sie aber einen kleinen Einblick auf das, was uns in Zukunft voraussichtlich erwartet.

Der Early Access-Start von Hytale verlief bisher extrem erfolgreich. Schon nach kurzer Zeit wurde so viel Geld eingenommen, dass die nächsten zwei Jahre Entwicklung bereits finanziert seien, berichtete das stolze Entwicklerteam.

Außerdem ist die Modding-Community der Minecraft-Alternative bereits jetzt sehr fleißig und wird zusätzlich zu den offiziellen Updates noch mehr Features ins Spiel bringen.

Im Moment sieht die Zukunft von Hytale erst einmal ziemlich rosig aus, vor allem im Vergleich zur holprigen Entwicklungszeit des mittlerweile vor acht Jahren gestarteten Fan-Projekts.

Welche Features erhofft ihr euch von den nächsten Hytale-Updates als Erstes?