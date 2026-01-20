Hytale pumpt Updates raus: Der zweite Patch steht schon in den Startlöchern und der Director hat das erste Feature ausgeplaudert

Hytale ist in den Early Access gestartet und das Dev-Team ist bereits fleißig mit Updates am werkeln.

Maximilian Franke
20.01.2026 | 17:50 Uhr

Das ist zum zweiten Update von Hytale schon bekannt. Das ist zum zweiten Update von Hytale schon bekannt.

Nur wenige Tage nach dem Early Access-Start von Hytale kam bereits der erste große Patch heraus und hatte unter anderem Dinosaurier im Gepäck. Diese Geschwindigkeit könnte sich wohl fortsetzen, denn das nächste Update lässt vermutlich nicht mehr lange auf sich warten, wie der Chef-Entwickler andeutet.

Hytale-Devs arbeiten fleißig an Update 2

Hytale-Director und Co-Gründer von Hypixel Studios Simon Collins-Laflamm hat auf Twitter/X bereits das erste Feature verraten, das uns mit dem nächsten Patch erwartet: Basierend auf Community-Wünschen können wir bald Rüstungsteile an unserem Charakter ein- und ausblenden.

Video starten 2:22 Hytale: Erster Gameplay-Trailer zur Minecraft-Alternative

Das funktioniert sehr simpel, wie ein kleiner Clip zeigt. Im Inventar können wir für jedes Ausrüstungsteil auf ein entsprechendes Icon klicken – fertig. Falls wir beim Spielen den Kopf des eigenen Charakters sehen wollen, können wir also bald den Helm unsichtbar machen.

Natürlich wird es nicht dabei bleiben und auch der zweite Patch soll “mehr Quality-of-Life-Verbesserungen, Fixes und Features” mitbringen, heißt es im Tweet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was könnte noch in Patch 2 kommen?

Eine vollständige Liste mit allen Neuerungen gibt es noch nicht, allerdings soll der Pre-Release des Updates noch in dieser Woche stattfinden. Vermutlich dauert es also nicht mehr allzu lange, bis alle die neue Version herunterladen können.

Simon hat bereits weitere Inhalte angekündigt, die für kommende Updates geplant sind. Dazu gehört etwa die Möglichkeit, mehrere Avatare nutzen zu können. Aktuell können wir im Hauptmenü nämlich nur eine Spielfigur erstellen, mit der wir uns dann abfinden müsst (via X @Simon_Hypixel).

Auf Nachfrage sagte der Entwickler: “Wir arbeiten an Avatar Save/Load, gib uns ein paar Tage”. Da hier von “Tagen” die Rede ist, könnte die Änderung durchaus schon in Patch 2 stecken.

Weitere Features, die offiziell in Arbeit sind:

  • Shift+Click im Inventar, um Rüstungen schnell anzulegen
  • mehr Unterstützung durch Tutorials und bessere Dokumentation für Modder
  • Mithril soll ins Spiel kommen, allerdings anders funktionieren, als andere Erze im Spiel
  • Kleiderschränke zum Wechseln der Kleidung
  • Masken
  • anpassbare Schilder für Läden, Wegweiser, usw.
Minecraft-Alternative Hytale verkauft sich schon vor Early Access-Release wie warme Semmeln - hat das Budget für 2 Jahre schon reingeholt
von David Molke
Minecraft-Alternative Hytale verkauft sich schon vor Early Access-Release wie warme Semmeln - hat das Budget für 2 Jahre schon reingeholt
Hytale Thorium finden – Hier solltet ihr nach dem grünen Erz suchen
von Maximilian Franke
Hytale Thorium finden – Hier solltet ihr nach dem grünen Erz suchen
Hytale Teleporter: So baut ihr Schnellreise-Portale und erhöht euer Teleporter-Limit auf das Maximum
von Maximilian Franke
Hytale Teleporter: So baut ihr Schnellreise-Portale und erhöht euer Teleporter-Limit auf das Maximum

Ob es diese auf X geteilten Ideen schon in den zweiten Patch schaffen, ist nicht garantiert. Zumindest geben sie aber einen kleinen Einblick auf das, was uns in Zukunft voraussichtlich erwartet.

Der Early Access-Start von Hytale verlief bisher extrem erfolgreich. Schon nach kurzer Zeit wurde so viel Geld eingenommen, dass die nächsten zwei Jahre Entwicklung bereits finanziert seien, berichtete das stolze Entwicklerteam.

Außerdem ist die Modding-Community der Minecraft-Alternative bereits jetzt sehr fleißig und wird zusätzlich zu den offiziellen Updates noch mehr Features ins Spiel bringen. 

Im Moment sieht die Zukunft von Hytale erst einmal ziemlich rosig aus, vor allem im Vergleich zur holprigen Entwicklungszeit des mittlerweile vor acht Jahren gestarteten Fan-Projekts.

Welche Features erhofft ihr euch von den nächsten Hytale-Updates als Erstes?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Hytale

Hytale

Genre: Action

Release: 2027 (PC)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 36 Minuten

Hytale pumpt Updates raus: Der zweite Patch steht schon in den Startlöchern und der Director hat das erste Feature ausgeplaudert

vor 6 Stunden

Hytale: Alle Werkbänke herstellen – Mit diesen 12 Crafting-Stationen baut ihr Rüstungen, Tränke und Co.

vor 7 Stunden

Hytale Thorium finden – Hier solltet ihr nach dem grünen Erz suchen

vor einem Tag

Hytale Teleporter: So baut ihr Schnellreise-Portale und erhöht euer Teleporter-Limit auf das Maximum

vor einer Woche

Minecraft-Alternative Hytale verkauft sich schon vor Early Access-Release wie warme Semmeln - hat das Budget für 2 Jahre schon reingeholt
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
LEGO veröffentlicht überraschend 4 Sets, die bisher nur Schulen und Lehrer kaufen konnten - und sie sind ab sofort verfügbar

vor 24 Minuten

LEGO veröffentlicht überraschend 4 Sets, die bisher nur Schulen und Lehrer kaufen konnten - und sie sind ab sofort verfügbar
Fallout-Fans fragen sich, warum eine Vault-Bewohnerin in der Serie nicht zum wilden Ghul wird - und dahinter steckt eine der ältesten Lore-Fragen

vor 28 Minuten

Fallout-Fans fragen sich, warum eine Vault-Bewohnerin in der Serie nicht zum wilden Ghul wird - und dahinter steckt eine der ältesten Lore-Fragen
Hytale pumpt Updates raus: Der zweite Patch steht schon in den Startlöchern und der Director hat das erste Feature ausgeplaudert

vor 39 Minuten

Hytale pumpt Updates raus: Der zweite Patch steht schon in den Startlöchern und der Director hat das erste Feature ausgeplaudert
Dieses YouTube-Video wird mit 140 Jahren Länge angezeigt - und die Community rätselt, wie das sein kann

vor einer Stunde

Dieses YouTube-Video wird mit 140 Jahren Länge angezeigt - und die Community rätselt, wie das sein kann
mehr anzeigen