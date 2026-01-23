Crossplay zwischen Hytale und Minecraft: Was komplett absurd klingt, hat jetzt ein 15-jähriger einfach mal umgesetzt

Hytale entstand als Fan-Projekt aus der Minecraft-Community. Dank einer Mod lassen sich nun beide Spiele vereinen.

Maximilian Franke
23.01.2026 | 20:01 Uhr

Ein Modder hat Crossplay zwischen Minecraft und Hytale möglich gemacht.

Das kürzlich im Early Access erschienene Hytale entstand aus Liebe zu Minecraft. Neben der recht ähnlichen Optik teilt sich das beliebte Fan-Projekt auch viele Kern-Featuers mit dem großen Vorbild, geht aber auch ganz eigene Wege. Ein 15-jähriger Modder hat sich offenbar gedacht: Warum für eins entscheiden, wenn auch beides gleichzeitig geht?

Von der Community für die Community

Schon vor der Early Access-Veröffentlichung von Hytale hat Director Simon Collins-Laflamme immer wieder deutlich gemacht, dass Mod-Support ganz oben auf der Liste für das Team von Hypixel Studios steht. Kurz nach dem Release gibt es deswegen etliche Fan-Inhalte, von denen manche wirklich hilfreich sind und andere eher Spaß an der Freude.

Video starten 0:40 Tiere fangen in Hytale: So haltet ihr Schafe, Hühner und Schweine auf eurer Farm

Der 15-Jährige Modder Sadat Sahib aka iamcxv7 hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, Hytale und Minecraft miteinander zu verknüpfen – mit ersten Erfolgen! (via Polygon).

Wie das ganze funktioniert, erklärt Sahib selbst auf X:

“Das ist alles nur Packet Trickery. Man könnte sagen ich lasse einen Minecraft-Server in der Hytale JVM [Java Virtual Machine] laufen, die das gleiche Gitternetz benutzt und dazu Snapshots von der Hytale-Welt macht und sie dann rekonstruiert – und sie dann via Packets zum Client schickt”

Im Endergebnis können zwei Leute theoretisch miteinander zocken und sich auch gegenseitig in ihrer Minecraft- bzw. Hytale-Welt sehen – im Grafikstil des jeweiligen Spiels.

Ein Beweisvideo liefert der Modder gleich mit. Der Anblick der selben Szene in zwei unterschiedlichen Grafikstilen ist auf jeden Fall ein echter Hingucker:

Im Moment ist die Mod noch nicht öffentlich für alle verfügbar. Das soll sich aber ändern, sobald sie zufriedenstellend läuft, wie Sahib erklärt.

Derzeit funktioniert das Konzept schon und ermöglicht sogar Features wie Kämpfe oder den Ingame-Chat. Trotzdem laufen die Crossplay-Sessions eigenen Angaben nach noch sehr instabil.

Mehr zu Hytale:
Hytale Update 2 kommt am Wochenende, bringt Nekromantie mit und macht hochwertige Spitzhacken deutlich nützlicher
von Maximilian Franke
Hytale Update 2 kommt am Wochenende, bringt Nekromantie mit und macht hochwertige Spitzhacken deutlich nützlicher
Minecraft-Alternative Hytale verkauft sich schon vor Early Access-Release wie warme Semmeln - hat das Budget für 2 Jahre schon reingeholt
von David Molke
Minecraft-Alternative Hytale verkauft sich schon vor Early Access-Release wie warme Semmeln - hat das Budget für 2 Jahre schon reingeholt
Hytale Thorium finden – Hier solltet ihr nach dem grünen Erz suchen
von Maximilian Franke
Hytale Thorium finden – Hier solltet ihr nach dem grünen Erz suchen

Ob das Ganze einen tatsächlichen, praktischen Nutzen hat, ist zwar ehrlicherweise fraglich, aber das Projekt zeigt eindrucksvoll, was die Modding-Community von Hytale alles möglich machen kann.

Auch mit dem aktuellen Update 2 will das Entwicklerteam die Mod-Unterstützung noch weiter verbessern. Es bleibt daher spannend zu sehen, was um Hytale in dieser Richtung zukünftig noch alles passieren wird.

Was denkt ihr: Welche Mods wünscht ihr euch für Hytale oder nutzt ihr sogar schon welche?

