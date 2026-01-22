Hytale Update 2 kommt am Wochenende, bringt Nekromantie mit und macht hochwertige Spitzhacken deutlich nützlicher

Hytale-Dev Simon hat die Patch Notes von Update 2 veröffentlicht, das am Wochenende kommen soll.

Maximilian Franke
22.01.2026 | 09:28 Uhr

Hytale bekommt das zweite große Update und diese Änderungen stecken drin.

Vor Kurzem hat Hytale-Director Simon die ersten Features für Update 2 angeteast und nun haben wir auch schon die komplette Liste mit Änderungen. Bevor der Patch für alle live geht, wird er als Pre-Release veröffentlicht – eine Art Beta-Status. In wenigen Tagen sind dann alle dran!

Nekromantie, neue Spitzhacken und mehr Klamotten

Neben neuen kosmetischen Optionen wie Masken, Vampirzähne oder ausblendbare Rüstungsteile sind auch jede Menge Gameplay-Features mit an Bord. Als erstes nennen die Patch Notes etwa Nekromantie als neue Magie-Form, mit der ihr bis zu fünf Skelette beschwören könnt.

Video starten 2:22 Hytale: Erster Gameplay-Trailer zur Minecraft-Alternative

Wann erscheint Update 2? Ihr könnt den Pre-Release ab sofort ausprobieren. Der offizielle Launch ist für dieses Wochenende geplant, also am 24. oder 25. Januar. Basierend auf dem Fan-Feedback könnte sich der Termin aber auch noch einmal verschieben (via Twitter/X @Simon_Hypixel).

Die Highlights von Update 2

  • Nekromantie lässt euch Skelette beschwören
  • Adamantite verlangt jetzt eine Thorium- oder Cobalt-Spitzhacke
  • höherwertige Spitzhacken bauen schneller ab
  • Spawnverhalten von Erzen überarbeitet, Erze kommen häufiger vor
  • Minenkarren sind etwas schneller
  • Rüstungsteile lassen sich optisch ausblenden
  • neue Masken, Frisuren, Münder und Animationen
  • viele, viele Bugfixes

Wenn ihr es ganz genau wissen möchtet, findet ihr die originalen Patch Notes mit allen Bugfixes und Inhalten auf Seite 2 dieses Artikels.

Vor allem der Bergbau wird mit dem Patch ordentlich durcheinander gewürfelt. Hochwertige Spitzhacken werden jetzt nämlich eine Notwendigkeit, da ihr euch ansonsten am Upgrade-Material Adamantite die Zähne ausbeißt.

Bisher konnte ihr auch seltene Erze mit jeder Spitzhacke abbauen. Farmen von Gestein wird also etwas anspruchsvoller, aber dafür geht es mit besseren Hacken und schneller und Minenkarren bringen euch schneller ans Ziel. Es ist ein Geben und Nehmen!

Wie teste ich den Pre-Release von Update 2?

Falls ihr schon einen Blick auf die kommenden Änderungen werfen möchtet, müsst ihr die Pre-Release-Features im Hytale-Launcher aktivieren.

  1. Öffnet den Hytale-Launcher
  2. geht zu Einstellungen
  3. aktiviert “Pre-Release”

Wie Simon erklärt, wird auch der Pre-Release noch gepatched. Aktuell bekannte Probleme sind etwa, dass die neuen Masken und Accessoires noch nicht funktionieren und auch mit dem Ein- und Ausblenden der Rüstungsteile im Inventar gibt es Probleme, an denen aber bereits gearbeitet wird.

Auf Seite 2 findet ihr die kompletten Patch Notes im Original.

Was denkt ihr: Gefallen euch die Änderungen aus Update 2 und was wünscht ihr euch für den nächsten Patch?

