Hytale Thorium finden – Hier solltet ihr nach dem grünen Erz suchen

Alle Infos zu Thorium in Hytale.

In Hytale werdet ihr viele Ressourcen sammeln und das grüne Erz Thorium gehört zu den wichtigsten Upgrade-Materialien im Spiel. Wo ihr am meisten davon findet, erfahrt ihr hier.

Wo finde ich Thorium-Erz?

Da die Welten in Hytale zufällig generiert werden, gibt es keine exakten Karten, die für alle Leute gelten. Ihr solltet euch aber vor allem im Biom Howling Sands umschauen, also den Wüstenregionen.

In Wüstenzonen solltet ihr:

nach Höhlen im Boden Ausschau halten, in denen Thorium-Erz spawnen kann

Ausschau halten, in denen Thorium-Erz spawnen kann an und in Bergen mit eurer Spitzhacke arbeiten, da hier natürliche Vorkommen spawnen können

Den meisten Erfolg werdet ihr in den Untergrund-Höhlen haben. Hier sollte also euer Fokus beim Erkunden liegen. Zum Abbauen der grünen Kristalle reicht eine Standard-Spitzhacke.

Um in der Wüste gegen die Monster bestehen zu können, solltet ihr bereits mit Kupfer oder Eisen verbesserte Ausrüstung mitbringen und nicht direkt nach dem Start zu den Howling Sands sprinten. Ansonsten wird es ein kurzer Ausflug.

Gegner-Drop: Berichten zufolge können auch stärkere Boss-Gegner manchmal Thorium-Erz fallen lassen. Die Chancen sind aber recht gering. Konzentriert euch also lieber auf die Wüste (via MeinMMO).

Wie kriege ich Thorium-Barren?

Für manche Rezepte benötigt ihr nicht nur das Erz, sondern müsst dieses in einem Schmelzofen (Furnace) erst einmal zu Barren verarbeiten. Zum Schmelzen benötigt ihr Thorium-Erz, Holz und Kohle.

Wenn ihr daraus die Thorium-Rüstung herstellen möchtet, benötigt ihr zusätzlich eure Blacksmith’s Anvil, Armorer’s Workbench und eure normale Workbench auf jeweils Stufe 2.

Wofür brauche ich Thorium?

Wenn ihr eine Weile in Hytale unterwegs wart, werdet ihr automatisch irgendwann Thorium brauchen. Das Erz ist etwa nötig, um eure Werkzeuge nach Kupfer und Eisen auf die dritte Stufe zu verbessern.

Wenn ihr eure Items darüber hinaus verbessern möchtet, folgen danach noch die Stufen Cobalt, Adamantite und Mithril.

Habt ihr noch mehr Tipps zum Finden von Thorium? Schreibt sie gerne in die Kommentare!