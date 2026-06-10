Gothic Remake: Mud loswerden und Trophäe abstauben – So hört ihr euch alle Dialoge der Nervensäge an

Gothic ist zurück und auch im Remake treffen wir erneut auf den Quälgeist Mud. Wir verraten euch, wie ihr ihn loswerdet und euch nebenher noch eine Trophäe sichert.

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Kevin Itzinger
10.06.2026 | 17:55 Uhr

Beste Freunde. Zumindest laut Mud. Beste Freunde. Zumindest laut Mud.

Im Gothic Remake erkunden wir nach 25 Jahren erneut das alte und neue Lager, den Sumpf und die restlichen Bereiche des Minentals. Dabei treffen wir auf viele altbekannte Charaktere, wie Diego, Milten oder Lester.

Aber auch Mud ist wieder am Start und alte Gothic-Hasen bekommen wahrscheinlich direkt Kopfschmerzen, wenn sie den Namen nur lesen. Erneut treffen wir im alten Lager auf ihn, worauf er uns nicht mehr von der Seite weicht und ständig anquatscht.

Tatsächlich könnt ihr ihn aber einfach loswerden. Trophäenjäger*innen sollten aber dennoch aufpassen, denn dank Mud können wir uns den Erfolg "Wahnsinn" sichern. Wir verraten euch, wie ihr beides schafft.

Video starten 3:05 Gothic Remake enthüllt, wann es für uns wieder ab ins Minental geht

So schickt ihr Mud für immer in die Wüste

Wenn ihr Mud endgültig loswerden wollt, gibt es prinzipiell drei Möglichkeiten und keine davon ist sehr nett:

  • Ihn umbringen lassen: Nehmt ihn einfach mit in die Wildnis und sucht euch ein starkes Viech. Lockt es zu Mud und schaut zu, wie das "Unglück" seinen Lauf nimmt. Danach könnt ihr ihn noch plündern – 5 Erz und eine alte Keule sind immerhin ein kleiner Trost für die bis dahin überstandene Zeit mit ihm.
  • Ihn selbst umbringen: Wenn ihr komplett skrupellos seid, könnt ihr sein Ende auch selbst herbeiführen. Dadurch bekommt ihr sogar noch ein paar Erfahrungspunkte obendrauf. Lasst euch dabei nur nicht sehen.
  • All seine Dialoge anhören und die Trophäe abstauben: Die "Win-Win"-Option – zumindest wenn man aus Muds Perspektive daran denkt, dass er in dieser Variante am Leben bleibt. Wie ihr all seine Dialoge auslösen könnt, verraten wir euch ausführlicher im nächsten Abschnitt.

So bekommt ihr alle Dialoge von Mud für die Trophäe zu hören

Mud hat eine Menge zu erzählen, aber sobald ihr ihn eine Weile an der Backe habt, bemerkt ihr, dass sich seine Sätze irgendwann wiederholen. Dann wisst ihr, dass ihr wahrscheinlich alle Aussagen, die ihr mit ihm als Verfolger auf die Ohren bekommen könnt, mindestens einmal überstanden habt.

Das sind 21 Stück, für die Trophäe braucht ihr allerdings 24. Für die restlichen drei müsst ihr gemein zu ihm sein. Sprecht ihn an und fordert ihn auf, sich zu verpissen ("Verpiss dich!"). Danach versucht ihr es mit der zweiten Dialog-Option ("Kannst du auch mal die Klappe halten?"). Beide Antworten lassen den Zähler für die Trophäe auf 23 anwachsen.

Danach geht ihr mit ihm zusammen in die Wildnis, sucht euch ein ruhiges Örtchen und verpasst ihm eine mit der Faust. Aber Vorsicht, töten dürft ihr ihn dabei nicht. In der Folge wird er weglaufen.

Im Lager könnt ihr ihn dann ansprechen, der dann folgende Dialog ist der Letzte, den ihr für die Trophäe braucht. Sobald er euch vollgemeckert hat, habt ihr es geschafft und sowohl den Erfolg, als auch eure Ruhe (zurück)gewonnen.

Wichtig ist auch, dass euer Verhalten gegenüber Mud keinerlei Einfluss auf das Spiel hat. Er ist weder für irgendwelche Quests wichtig, noch schaltet er zusätzliche Dialoge abseits der Gespräche mit ihm selbst frei.

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Alte Rollenspiel-Fans kannten ähnlich nervige NPCs schon vor Mud, etwa aus dem 1998 erschienenen Baldur's Gate. Dort tanzte ein Kerl namens Noober auf unseren Nerven herum und sülzte uns in Nashkel mit Nonsens zu. Wenn wir das aber lange genug durchhielten, belohnte uns das Spiel mit einem großen Haufen Erfahrungspunkten.

Wie seid ihr mit Mud umgegangen und welche NPCs kennt ihr noch, die ein ähnliches Verhalten an den Tag legen? Schreibt es uns gern in die Kommentare!

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Genre: Rollenspiel

Release: 05.06.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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