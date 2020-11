Immortals Fenyx Rising - Ubisofts neue Open World live im Stream (Werbung)

Das Open-World-Spiel Immortals Fenyx Rising von Ubisoft wirkt wie ein Mix aus Zelda: Breath of the Wild und Assassin's Creed Odyssey - in superwitzig. Wir zeigen euch heute ab 18 Uhr im Stream auf MONSTERSANDEXPLOSIONS bereits ca. 2 Stunden Live-Gameplay. Außerdem beantworten wir natürlich eure Fragen zum Spiel - und überlassen euch viele der Entscheidungen, die wir im Spiel treffen können.



Damit wir euch das Spiel auch in voller grafischer Pracht präsentieren können, hat uns MSI mit ihrem Flaggschiff-Rechner MEG Aegis Ti5 ausgestattet, der unseren Stream nicht nur durch ruckelfreie Premiumgrafik dank der neuen RTX 3080, sondern auch durch sein futuristisches Design aufwerten wird.



Christian Schneider, Tobi Veltin und Daniel Feith freuen sich, euch heute Abend im Chat zu begrüßen.

Ihr könnt den Stream auf unserem Twitch-Kanal Monsters and Explosions verfolgen.