Indiana Jones und der Große Kreis: Wie weit bin ich? Alle Orte und Kapitel des Action-Adventures

Wollt ihr euren Fortschritt im Indiana Jones-Spiel überprüfen, findet ihr hier die Übersicht.

In Indiana Jones und der Große Kreis erlebt der berühmte Archäologe ein komplett neues und von den Filmen abgekoppeltes Abenteuer. Das führt ihn im Verlauf des Spiels an Schauplätze auf der ganzen Welt und da der Titel durchaus storygetrieben ist, stellt ihr euch beim Spielen möglicherweise die Frage: Wie weit bin ich eigentlich?

Strukturell teilt sich das Action-Adventure in vergleichsweise kurze und lineare Abschnitte und größere Hubwelten auf, in letzteren könnt ihr dank diversen Nebenaufgaben und Missionen deutlich mehr Zeit verbringen.

Achtung, Spoiler! Auch wenn die Trailer von Indiana Jones und der Große Kreis bereits ein paar Schauplätze verraten haben, gibt es durchaus auch ein paar Überraschungen. Wer sich die nicht verderben will, sollte den Spoiler-Kasten unten also nicht aufklappen.

Hier findet ihr alle Schauplätze von Indiana Jones und der Große Kreis in chronologischer Reihenfolge. Klassische Kapitel gibt es in dem Spiel nicht, wir setzen daher die Orte mit den Kapiteln gleich. Hinweis: Die Hub-Areale sind in der Übersicht mit einem (H) in Klammern markiert.

Dschungel, Südamerika (Prolog)

Marshall College, USA

Engelsburg, Rom

Vatikan, Rom (H)

Gizeh (H)

Himalaya

Shanghai

Skhotai (H)

Irak (Finale)

So viel Zeit könnt ihr mit dem Action-Adventure verbringen: Durch die etwas unkonventionelle Struktur ist es schwer, die Spielzeit abzuschätzen. Wer schnell durchs Spiel läuft und nur die Story erleben will, wird logischerweise deutlich schneller fertig sein als jemand, der speziell in den Hub-Arealen alle Nebenbeschäftigungen und Sammelaufgaben erledigt. Mehr zur Spielzeit erfahrt ihr in unserem separaten Artikel:

Indiana Jones erscheint am 9. Dezember 2024 für die Xbox Series X/S und den PC, im Frühjahr wird zudem eine PS5-Version auf den Markt kommen. Entwickler des Action-Adventures ist MachineGames, die zuletzt für Wolfenstein: The New Order und Wolfenstein: The New Colossus verantwortlich gezeichnet hatten.

