Pokémon-Legenden Z-A schenkt euch jetzt ein Alpha-Glurak mit einer Attacke, die es normalerweise nicht von alleine lernt - Hier ist der Code

Zur Feier der ersten Erweiterung für Pokémon-Legenden Z-A gibt es jetzt ein kostenloses Alpha-Glurak für alle.

Maximilian Franke
09.12.2025 | 17:19 Uhr

Schnappt euch jetzt ein Gratis-Glurak. Schnappt euch jetzt ein Gratis-Glurak.

Der Release des DLCs Pokémon-Legenden Z-A: Mega-Dimension steht vor der Tür. Deshalb gibt’s jetzt für alle ein neues Geheimgeschenk, mit dem ihr ein kostenloses Alpha Glurak bekommt – und das hat sogar eine besondere Attacke im Gepäck.

Das ist der Geheimgeschenk-Code:

  • Alpha-Glurak: B1G0006
  • Zeitlimit: nur bis 19. Januar 2026

Video starten 1:12 Pokémon-Legenden Z-A: Neuer Trailer zeigt die Rückkehr des legendären Mewtu

Was kann das Alpha-Glurak?

Ihr bekommt das Feuer-Pokémon direkt auf Stufe 36. Außerdem kann es bereits die Attacke Solarstrahl, die es normalerweise nicht durch Level-Ups erhalten kann (via Pokémon.com).

Das Zauberwort zum regulären Freischalten der Attacke für Glurak in Legenden Z-A heißt TM064. Es lohnt sich also auch dann, wenn ihr das Pokémon schon in euren Reihen habt. Außerdem ist es Glurak und Glurak geht sowieso immer.

Wie löse ich den Code ein?

  1. Öffnet das Menü (X-Knopf).
  2. Wählt den Reiter Mehrspieler/Online.
  3. Navigiert rechts zu Geheimgeschenk.
  4. Geschenk empfangen (kommt auf die Art des Empfangens an)
    • Per Internet empfangen
    • Per Seriencode/Passwort empfangen
    • Geheimgeschenke überprüfen

Brauche ich Nintendo Switch Online? Nein, das kostenpflichtige Abo ist in diesem Fall nicht notwendig. Eine Internetverbindung braucht ihr allerdings natürlich trotzdem.

Brauche ich den DLC? Ebenfalls nein. Der DLC-Release ist zwar der Anlass, aber keine Voraussetzung zum Einlösen des Codes.

Das steckt in der Erweiterung Mega Dimension

Mit Mega Dimension wird Pokémon-Legenden Z-A um mehrere Mega-Evolutionen und eine neue Map erweitert. Um auf die neuen Inhalte zugreifen zu können, müsst ihr allerdings vorher die Story des Hauptspiels abgeschlossen haben.

In der neuen Story treten rätselhafte Risse überall in Illumina City auf. Gemeinsam mit dem mysteriösen Mädchen Antja und ihrem Pokémon Hoopa geht ihr der Sache auf den Grund und findet dabei unter anderem eine alternative Version der Metropole.

Zu den neuen Mega-Evolutionen gehören etwa Mega-Raichu X und Y oder Mega-Zeraora. Außerdem gibt es eine neue Form der Mega-Entwicklung, die vor allem auf kurze aber heftige Kämpfe ausgerichtet ist.

Was denkt ihr: Holt ihr euch das Alpha-Glurak?

Pokémon-Legenden: Z-A

Pokémon-Legenden: Z-A

Genre: Rollenspiel

Release: 16.10.2025 (Switch, Switch 2)

