Indie-Spiel erscheint am selben Tag wie Marathon - hat direkt die dreifache Menge an PC-Spielern, crasht die Steam-Server und ich werde am Wochenende gottlos darin versinken

Am Wochenende steht bei vielen Leuten Marathon an – aber ein anderes Spiel räumt auf Steam weitaus mehr ab.

Wochenende, Zeit zum Zocken! Hervorragend, dass pünktlich zu den freien Tagen gleich mehrere spannende neue Spiele erschienen sind. Während mit Marathon Bungies neuer Shooter an den Start gegangen ist, hat eine Indie-Fortsetzung den "Silksong" gemacht und zum Release einfach mal Steam lahmgelegt.

Eine meiner großen Indie-Lieben bekommt endlich Fortsetzung

Als das kleine Indie-Studio Mega Crit vor etwas mehr als sieben Jahren Slay the Spire veröffentlichte, wussten sie wahrscheinlich noch nicht, dass sie damit eins der am meisten gefeierten Indie-Games der letzten 10 Jahre herausbringen würden.



Damals noch zu zweit erschufen sie einen Roguelike-Deckbuilder, der heute nicht nur als Referenz für geniales Spieldesign im Genre steht, sondern auch mehrere Preise abgeräumt hat.

Jetzt erschien der Nachfolger im Steam Early Access und legte dort einen Traumstart hin. Der Ansturm auf das Spiel war sogar so groß, dass die Steam-Server kurzzeitig Probleme bekamen und das Zahlungssystem für 30 Minuten den Geist aufgab.

Kurz darauf erreichte der Indie-Hit einen Player-Peak von 282.314 auf Steam, den es seitdem auch ziemlich gut hält (zum Zeitpunkt des Schreibens um 11:17 Uhr: 257.844). Zum Vergleich: Das Shooter-Monster Marathon von Bungie erreichte in derselben Zeit gerade einmal einen Höchstwert von 88.337 und steht gerade bei 31.092 aktiven Spieler*innen. Der Shooter wird zwar zeitgleich auch auf den Konsolen gezockt, dennoch ist das eine Ansage.

Ich (Kevin) werde mir Slay the Spire 2 am Wochenende ganz genau anschauen, denn ich habe bereits den ersten Teil geliebt und auf mehreren Plattformen ausgiebig gespielt. Zuletzt übrigens auf dem Tablet/Smartphone, wo das ganze hervorragend funktioniert.

Darum geht es in Slay the Spire: Das Spiel kombiniert die strategische Tiefe eines Kartenspiels mit der unvorhersehbaren Gefahr eines Dungeon-Crawlers. Dabei beginnt jeder Run mit der Wahl eines Charakters und einem Basissatz an Karten. Das Ziel ist, die Spitze eines mysteriösen Turms zu erreichen. Auf einer prozedural generierten Karte entscheiden wir uns für eine Route und wählen darauf zwischen normalen Kämpfen, Elite-Gegnern, Händlern, Schätzen oder unbekannten Orten, wobei bei jeder Begegnung unterschiedliche Herausforderungen und Belohnungen auf uns warten. Im Kampf haben wir in jeder Runde eine begrenzte Menge an Energie, die wir für unterschiedliche Skills (Karten) wie Angriffe oder Zauber nutzen können. Das Besondere ist, dass wir immer genau sehen, was die Gegner*innen als Nächstes machen werden. Das erlaubt uns, perfekt darauf zu reagieren – zumindest wenn es unser Deck und die gezogenen Karten zulassen. 33:20 Slay the Spire - Video: Was kann der Steam Early-Access Hit? - Video: Was kann der Steam Early-Access Hit?

Und was ist mit Marathon?

Auch der Bungie-Shooter steht am Wochenende hoch bei uns im Kurs. Tobi und Max werden viel Zeit in Marathon verbringen, nach einiger Eingewöhnungszeit hat es bei beiden nämlich Klick gemacht und sie haben jetzt viel mehr Spaß als am Anfang. Aber auch Hannes hat die Absicht, sich ins Getümmel zu stürzen.

Der will aber auch, genau wie Basti, Dennis und Rae, ausführlich Pokopia spielen. Das ist auch der Plan von Samara, die aber noch etwas hin- und hergerissen ist, da sie sich auch in den "Animal Crossing"-Part in Infinite Wealth verliebt hat. Was sie so sehr am Like a Dragon-Rollenspiel mag, hat sie euch bereits letzte Woche verraten:

Mary richtet ihr neues Heim in der Midnight-Erweiterung von World of Warcraft ein, wird in Pokémon Blattgrün aber auch noch ein paar Bälle werfen. Auch Eleen ist im Nintendo-Klassiker unterwegs, geht in Feuerrot aber gezielt auf die Jagd nach Legendaries.

Myki entspannt sich derweil in Starsand Island, wenn sie aber noch etwas Aufregung braucht, spielt sie etwas Nioh. Hardware-Meister Chris möchte am Wochenende Resident Evil 9 beenden, hat aber auch einen Rewatch von Game of Thrones gestartet. Der soll allerdings schon bei Staffel 5 enden, weil mehr nach seiner Auffassung auch gar nicht existiert.

Das war es auch schon von unserer Seite und jetzt sind wir gespannt, welche Spiele ihr am Wochenende auf dem Plan habt. Schreibt uns daher fleißig in die Kommentare, welche Projekte euch aktuell beschäftigen und was ihr sonst noch so an den sonnigen Tagen vorhabt.

Wir wünschen euch in jedem Fall entspannte, freie Tage. Habt eine geile Zeit und bleibt gesund!