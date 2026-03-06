Pokémon Pokopia: Umgebungslevel schnell erhöhen – das solltet ihr beachten

So holt ihr alles aus euren Gebieten in Pokémon Pokopia raus.

In Pokémon Pokopia levelt ihr ausnahmsweise keine Pokémon – zumindest nicht direkt. Stattdessen entscheidet euer Umgebungslevel darüber, welche Items ihr herstellen könnt und welche Angebote ihr im Shop findet. So steigt ihr schnell Stufen auf.

So funktioniert das Umgebungslevel in Pokopia

Jedes der fünf Gebiete im Spiel verfügt über ein eigenes Umgebungslevel, das separat gesteigert werden muss. Dafür gibt es nur zwei Möglichkeiten: Neue Pokémon ansiedeln und die Zufriedenheit eurer Monster steigern.

1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Autoplay

Für jedes Pokémon, das in einem Areal lebt, steigt das entsprechende Umgebungslevel. Die Menge an XP pro Monster steigt allerdings an, je besser es ihm geht.

Es gibt fünf Zufriedenheitsstufen:

Fantastisch

Sehr gut

Gut

Durchschnittlich

Ohne Bleibe

Ihr seht eure aktuelle Verteilung und Zufriedenheit der anwesenden Pokémon am PC des örtlichen Pokémon Centers. Aktiviert den Rechner und drückt “Minus”, um die Übersicht zu öffnen.

Oben links seht ihr die Gesamtzahl aller Pokémon des jeweiligen Gebiets. Je besser es ihnen geht, desto mehr XP geben sie.

Schnell leveln: Das solltet ihr beachten

Wenn ihr ein neues Gebiet betretet, sollte eure erste Amtshandlung sein, möglichst viele Habitate zu bauen. Viele davon könnt ihr ganz unkompliziert und ohne weitere Voraussetzungen errichten.

Diese Habitate könnt ihr sofort in jedem Gebiet bauen:

4x Gras

4x Gras an einem Baum

4x Gras an einem Felsen

4x Gras am Wasser

4x Gras am Meer

4x Blumen

Baut ruhig direkt mehrere Habitate der gleichen Art, denn es können verschiedene Pokémon daraus spawnen. Wie viele genau seht ihr im Habitatdex.

Sobald die ersten Pokémon eintrudeln, solltet ihr direkt mit ihnen reden und herausfinden, welche Wünsche sie haben. Die meisten wollen etwa einen Ort zum Ausruhen, also einen Stuhl oder ein Bett. Habt im Idealfall ein paar Strohbetten parat, die ihr direkt verteilen könnt.

Außerdem solltet ihr einen Blick auf die Pokédex-Einträge eurer neuen Nachbarn werfen. Darin findet ihr wichtige Hinweise, in welcher Umgebung sie sich wohlfühlen. Lasst sie im Zweifel also umziehen, damit Helligkeit, Trockenheit und Co. ihren Vorstellungen entsprechen.

Vergesst auch nicht, euer eigenes Wohlbefinden zu steigern! Ditto gehört ebenfalls zur Inselbevölkerung und trägt zum Umgebungslevel bei! Sobald ihr ein Haus für euch gebaut und als euren Wohnort markiert habt, solltet ihr es mit Möbeln und Deko ausstatten.

Was bringt ein hohes Umgebungslevel?

Grundsätzlich entscheidet euer Umgebungslevel darüber, welche Gegenstände ihr im Laden am PC kaufen könnt. Dazu gehören auch Anleitungen für die Werkbank oder ganze Gebäude-Sets.

Die Läden in den unterschiedlichen Gebieten haben teilweise exklusive Angebote. Für die Rucksack-Upgrades solltet ihr etwa alle Pokémon-Center etwas aufleveln.

Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf mehr Challenges, die ihr für Münzen abschließen könnt. Ein höheres Umgebungslevel bedeutet indirekt also auch mehr Geld.

Zu guter Letzt ist auch der Fortschritt einiger Hauptquests an das Umgebungslevel gebunden und Professor Tangoloss gibt euch erst dann den nächsten Auftrag, wenn ihr eine bestimmte Stufe erreicht habt.

Was denkt ihr: Werdet ihr alle Gebiete auf die maximale Stufe steigern?