Ihr könnt Resident Evil Requiem nur spielen, bis ihr 100 Jahre alt seid - Altersabfrage im Spiel sorgt für Verwirrung und Belustigung

Bevor ihr das Horror-Spiel startet, müsst ihr euer Alter angeben. Doch Fans haben schnell gemerkt, dass die Abfrage einige merkwürdige Eigenheiten hat.

Stephan Zielke
05.03.2026 | 18:29 Uhr

Viel älter darf Leon nicht mehr werden, sonst darf er sein eigenes Spiel nicht mehr spielen. Viel älter darf Leon nicht mehr werden, sonst darf er sein eigenes Spiel nicht mehr spielen.

Wer Resident Evil Requiem startet, wird direkt zu Beginn mit einer ungewöhnlichen Frage begrüßt: Das Spiel möchte euer Alter wissen. Und Capcom fragt sogar noch einmal nach, ob ihr auch die richtige Zahl eingegeben habt.

Das wirkt zunächst so, als wäre die Angabe tatsächlich wichtig. Aber sie hat ein paar seltsame Eigenheiten, sodass man sich fragt, was Capcom hier eigentlich erreichen möchte.

Kein Herz für alte Menschen

Einige Fans haben mit der Eingabe herumexperimentiert. Dabei stellte sich heraus: Wer älter als 100 Jahre ist, kann sein Alter gar nicht eingeben. Das Spiel akzeptiert maximal dreistellige Werte bis 100.

Video starten 15:34 Resident Evil Requiem im Video-Test

Warum dieses Limit existiert, ist aktuell unklar.

Vielleicht möchte Capcom verhindern, dass besonders betagte Spieler*innen einen Schreck bekommen – mit möglichen gesundheitlichen Folgen. Oder hier gilt dieselbe Regel wie bei LEGO-Sets, die offiziell nur für Menschen bis 99 Jahre gedacht sind. Irgendwie darf man im Alter keinen Spaß mehr haben. Es ist schon traurig, wenn man darüber nachdenkt.

Altersprüfung ist es offenbar nicht

Noch seltsamer: Als echte Alterskontrolle scheint die Abfrage ebenfalls nicht zu dienen. Spieler*innen berichten, dass sie problemlos sehr niedrige Zahlen eingeben konnten – etwa 13 Jahre oder sogar noch weniger. Das Spiel startet trotzdem ganz normal.

Theoretisch könnten also sogar Babys Resident Evil Requiem spielen. Ob das wirklich empfehlenswert ist, mag aber bezweifelt werden. Ihre Hände sind schließlich zu klein für den Controller!

Resident Evil Requiem schafft großen Meilenstein und reiht sich neben Clair Obscur ein - schlägt dabei sogar BG 3 und The Witcher 3
von Stephan Zielke
Resident Evil Requiem: Das letzte Puzzle ist gelöst! So schließt ihr das finale Puzzle ab (Update)
von Samara Summer

Warum fragt das Spiel dann überhaupt nach dem Alter?

Die wahrscheinlichste Erklärung ist schlicht Datenerhebung. Entwickler nutzen solche Angaben häufig, um besser zu verstehen, welche Altersgruppen ihre Spiele tatsächlich spielen.

Wir haben Capcom zu diesem Thema bereits angefragt. Laut Rückmeldung wurde die Frage an die Entwickler weitergeleitet, eine offizielle Erklärung steht aktuell aber noch aus. Sobald wir aber etwas hören, lösen wir das Rätsel gerne für euch auf, damit auch eure Oma bald die Rückkehr nach Raccoon City genießen kann.

Warum glaubt ihr, fragt Resident Evil Requiem nach eurem Alter – reine Statistik oder steckt doch mehr dahinter?

Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem

Genre: Action

Release: 27.02.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

