Infinity Nikki: Server-Downtime, neue Banner und Event stehen vor der Tür - Alle Infos zum Companion's Day

Alle Infos zum Companion's Day in Infinity Nikki.

In Infinity Nikki findet das Companion’s Day-Event statt. Alle Infos zu den Neuerungen und was es für den Start zu beachten gibt, fassen wir euch in diesem Artikel zusammen.

Kurz gesagt erwarten euch ein Patch mit einigen praktischen Verbesserungen, eine Reihe kostenloser Items und neue Outfits, die ihr freischalten könnt. Am Starttag müsst ihr allerdings mit einem Serverausfall rechnen, während das Update aufgespielt wird.

Event-Start: 19. Dezember, 4 Uhr morgens, deutscher Zeit

19. Dezember, 4 Uhr morgens, deutscher Zeit Event-Ende: 29. Dezember

29. Dezember Server-Down: 19. Dezember, circa 3 bis 4 Uhr morgens

19. Dezember, circa 3 bis 4 Uhr morgens Inhalte: Neue Outfits, Gratis-Items

Neue Outfits, Gratis-Items Patch: Verschiedene Neuerungen und Bugfixes

Voraussetzung: Ihr müsst die Hauptquest "Wish Gathering" abgeschlossen haben. Diese startet recht früh in der Nähe der Stadt Florawunsch. Ihr untersucht darin gemeinsam mit Nonoy eine geheimnisvolle Versammlung.

Falls ihr aktuell noch zeitlich limitierte Resonitkristalle in eurem Inventar habt, solltet ihr sie vor dem Start des Events unbedingt nutzen. Ansonsten verfallen sie, sobald der Patch da ist.

Diese Gratis-Items gibt es während des Events

Nachdem das Update erfolgreich aufgespielt wurde, könnt ihr euch auf verschiedenen Wegen kostenlose Ressourcen sichern. Ihr bekommt hauptsächlich Diamanten und Resonitkristalle, mit denen ihr Gacha-Pulls kaufen könnt.

Kompensation: Direkt zum Start findet ihr alle 100 Diamanten und 1 Resonitkristall in eurem Briefkasten. Dort könnt ihr sie einfach beanspruchen und müsst nichts weiter tun.

Direkt zum Start findet ihr alle 100 Diamanten und 1 Resonitkristall in eurem Briefkasten. Dort könnt ihr sie einfach beanspruchen und müsst nichts weiter tun. Your Companion’s Day Invitation: Während des Events könnt ihr an drei Aktivitäten teilnehmen, für deren Abschluss und Diamanten und Titel für euer Profil als Belohnungen bekommt.

Während des Events könnt ihr an drei Aktivitäten teilnehmen, für deren Abschluss und Diamanten und Titel für euer Profil als Belohnungen bekommt. Companion’s Day Gifts: Für tägliche Logins könnt ihr euch im Event-Tab zusätzliche Enthüllungskristalle und Glanzpartikel für eure Heureka schnappen.

Für tägliche Logins könnt ihr euch im Event-Tab zusätzliche Enthüllungskristalle und Glanzpartikel für eure Heureka schnappen. Super Eskalation: Besucht das Reich der Eskalation über eine Schnellreisesäule und bekommt am Tausch-Altar doppelt so viele Materialien wie üblich

Falls ihr eine Erinnerungshilfe braucht, wofür diese ganzen Ressourcen und Währungen noch einmal waren, empfehlen wir euch unsere Übersicht zum Shop und seinen Tücken:

Neue Outfits im Shop gibt es natürlich auch. Ihr findet im Gacha-Bereich unter anderem den neuen Skin "Froggy Fashion" (4-Sterne) für das Elektrikerin-Fähigkeitsoutfit. Im Laden könnt ihr euch zudem drei neue Outfits für Stellarit - also die Echtgeldwährung - kaufen.

Die bisherigen limitierten Banner verschwinden aus der Rotation. Falls ihr hier noch Items ziehen möchtet, müsst ihr es vor dem Start des Companion's Day-Events versuchen.

Alle neuen limitierten Event-Banner:

Croakers Whisper: Froggy Fashion für das Elektrikerin-Outfit (4 Sterne)

Froggy Fashion für das Elektrikerin-Outfit (4 Sterne) Bubbling Affections: Dreamy Glimmer-Outfit (4-Sterne)

Dreamy Glimmer-Outfit (4-Sterne) Sonderregel für beide: Alle fünf Pulls wird euch ein Piece des jeweiligen Outfits garantiert

Diese Änderungen kommen mit dem Patch

Unabhängig vom Event gibt es auch einen normalen Patch, den alle kostenlos bekommen. Dieser bringt neben Bugfixes auch ein paar handfeste Gameplay-Änderungen mit sich. Viele davon machen das Leben vor allem dann angenehmer, wenn ihr mit dem Controller unterwegs seid. Das Update geht nämlich endlich die teils nervige Tastenbelegung an (via Infold Games, Twitter).

Ihr könnt Cutscenes an der PS5 jetzt mit O und X überspringen

Die Cutscene beim Streicheln von Tieren kann besser übersprungen werden

Mit Controller seht ihr jetzt euer Mira-Level und eure HP auf dem Hauptbildschirm

Ihr könnt jetzt die Kamera-Sensitivität in den Optionen einstellen

Im Fotomodus könnt ihr eure zuletzt genutzten Einstellungen jetzt speichern

Damit solltet ihr für das anstehende Event gerüstet sein. Denkt daran, dass die meisten Ressourcen wie Enthüllungskristalle, die ihr während des Events bekommt, auch wieder ein Ablaufdatum haben. Sobald das Event am 29. Dezember endet, solltet ihr die Ressourcen im besten Fall also ausgegeben haben.