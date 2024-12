Macht nicht diese Fehler in Infinity Nikki: 7 Tipps, die ihr am Anfang unbedingt beachten solltet

7 Einsteigertipps für Infinity Nikki auf PS5, PC und Mobile.

Infinity Nikki ist grundsätzlich ein entspanntes und stressfreies Spiel, allerdings können die vielen Systeme und Features am Anfang schnell etwas überfordern. Damit der Einstieg möglichst reibungslos klappt und ihr ein paar Fallstricke umgehen könnt, fassen wir hier einige Erkenntnisse aus unseren ersten Spielstunden zusammen.

1. Folgt erstmal streng der Hauptquest

In Infinity Nikki bekommt ihr recht früh eine ganze Reihe an magischen Outfits, die an besondere Fähigkeiten geknüpft sind. Zwei davon bekommt ihr automatisch im Tutorial, damit ihr schweben und Gegner läutern könnt.

Sobald sich die Open World öffnet, solltet ihr unbedingt stur dem Questmarker folgen. In den folgenden Hauptmissionen schaltet ihr nach und nach wichtige Fähigkeiten wie Angeln oder Tiere streicheln frei. Je später ihr sie bekommt, desto mehr Ressourcen gehen euch beim Erkunden durch die Lappen.

Außerdem entgehen euch anfangs ansonsten einige witzige Dialoge um furchtbar böse Fashion-Teams, "Oberhäupter der Coolness" und andere witzige Momente in einer Welt, in der sich wirklich alles um Fashion dreht.

2:52 Infinity Nikki: Release-Trailer erklärt die Story und stellt die Bösewichte der Open World vor

2. Löst die Gratis-Codes ein, es lohnt sich wirklich

Viel dreht sich auch um das Einsammeln von teils seltenen Ressourcen. Wie praktisch, dass es die Möglichkeit gibt, besondere Gratis-Codes einzugeben, mit denen ihr alle möglichen Währungen geschenkt bekommt. Zum Release könnt ihr euch Kristalle für den Gacha-Shop, Diamanten, Klunker und jede Menge mehr sichern.

Wir haben euch alle aktuellen Codes zusammengefasst. Die Liste wird sich mit der Zeit aber verändern, da manche Codes ablaufen oder neue hinzukommen. Schaut also immer mal wieder nach, ob es etwas Neues gibt.

Um die Codes einzulösen, geht ihr ins Optionsmenü und wechselt auf den letzten Tab „Andere". Hier findet ihr dann die Option „Einlösecode“. Nach dem Eintippen bekommt ihr die jeweilige Belohnung direkt ins Inventar.

Löst unbedingt alle verfügbaren Codes ein. So kommt ihr einfach an richtig viele Ressourcen.

3. Holt regelmäßig eure Belohnungen im Birnen-Buddy ab

Es gibt unzählige kleine Challenges, Aufgaben und Achievements in Infinity Nikki, für die ihr oft Belohnungen wie Diamanten bekommt. Hier den Überblick zu behalten, ist gar nicht so einfach. Allerdings müsst ihr das auch nicht unbedingt.

Öffnet einfach regelmäßig euren Birnen-Buddy und schaut, ob ihr rote Markierungen bei den Punkten Kurse, Kompendium und Mira-Stufe seht. Falls ja, geht in die jeweiligen Bereiche und folgt den roten Punkten. Oft seht ihr die Möglichkeit eingeblendet, die X-Taste am Controller gedrückt zu halten, um alle Belohnungen mit einem Schlag einzufordern. So müsst ihr gar nicht genau nachschauen, wofür ihr sie bekommt.

Schaut einfach regelmäßig ins Menü und sackt alles ein, was sich bis dahin angesammelt hat. Mit der Zeit könnt ihr euch natürlich in Ruhe umschauen und versuchen zu durchdringen, was genau ihr einlöst. Für den Anfang ist das aber nicht unbedingt notwendig.

4. Sammelt alle Ressourcen, die euch vor die Nase fallen

Unterwegs seht ihr regelmäßig Blumen, Muscheln und andere Materialien. Mit den jeweiligen Outfits könnt ihr zudem Insekten fangen, angeln oder kleine Tiere streicheln. Alles davon gibt euch Ressourcen, die ihr später brauchen werdet. Euer Inventar ist unendlich groß, also habt keine Scheu.

Es gibt allerdings einen weiteren Vorteil. Immer wenn ihr etwas einsammelt oder eine der genannten Fähigkeiten benutzt, levelt ihr eure Erkenntnis für den entsprechenden Skill. Das schaltet wiederum im Herz der Unendlichkeit neue Upgrades frei. Sammeln lohnt sich also doppelt!

Im Skilltree "Herz der Unendlichkeit" könnt ihr eure Fähigkeitsoutfits verbessern, wenn ihr sie für Erkenntnis oft genug benutzt habt.

5. Spart eure Kristalle und Diamanten auf, bis ihr sie wirklich braucht

Es kann verlockend sein, das Gacha-System zu nutzen. Allerdings sind eure Kristalle und Diamanten rar gesät. Wenn ihr Tipp 2 aus dieser Liste beherzigt, solltet ihr früh im Spiel einiges auf dem Konto haben, aber nutzt eure Ressourcen weise.

Falls euch der Durchblick bei den ganzen Ressourcen und Shops fehlt, schaut gerne in unseren Artikel dazu rein. Hier haben wir alle Währungen und Shop-Mechaniken erklärt. Es dauert eine Weile, um durchzusteigen, aber wenn ihr länger Infinity Nikki spielen wollt, lohnt es sich, den Shop zu verstehen.

Schaut unbedingt genau nach, welche Items in welchem Banner verfügbar sind. Ihr findet eine Liste mit allen enthaltenen Items unter "Details" im Resonanz-Bildschirm. Wenn nichts Spannendes dabei ist, haltet euch besser zurück. Wartet lieber auf ein Event oder Outfit, das ihr wirklich haben wollt. Umso mehr Pulls habt ihr, wenn es darauf ankommt.

Spart eure seltenen Ressourcen auf, bis ein Banner kommt, das euch wirklich interessiert.

6. Denkt an die normalen Händler in der Spielwelt

Allerdings müsst ihr gar nicht unbedingt wertvolle Ressourcen für Gacha-Pulls ausgeben, um seltene Items zu bekommen. In der Spielwelt findet ihr immer wieder Händler, die Outfits, Frisuren und Accessoires gegen Klunker verkaufen.

Bereits in der ersten Stadt Florawunsch könnt ihr euch bei verschiedenen Marktständen und Marques Boutique ordentlich austoben. Gegenüber vom Stylistenhauptquartier findet ihr außerdem den Überrasch-O-Mat. Ein klassischer Gacha-Automat, der für Klunker zufällige Items ausspuckt.

In der ersten Stadt Florawunsch gibt es bereits mehrere Händler, die Outfits für Klunker verkaufen - ganz ohne Gacha.

7. Nutzt Fähigkeiten-Outfits in Stylist-Duellen, um Zeit zu sparen

In Duellen mit anderen Fashion-Fans müsst ihr ein Outfit zusammenstellen, das in bestimmten Aspekten wie Coolness oder Niedlichkeit den höchstmöglichen Wert erreicht. Falls ihr hier keine Lust habt, euch durch das fummelige Kleiderschrank-Menü zu wühlen, könnt ihr ganz oben auch ein komplettes Fähigkeiten-Outfit mit einem Klick ausrüsten.

Für die ersten Duelle sollte das auf jeden Fall reichen. Wenn ihr doch selbst ein Outfit zusammenklauben möchtet, braucht ihr in der Regel aber nicht lange nach den effizientesten Teilen in eurem Inventar zu suchen. Das Spiel packt in Kämpfen automatisch die Items nach vorn, die für das entsprechende Duell relevant sind. Alternativ könnt ihr mit R3 am Controller den Filter anpassen.