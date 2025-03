Intergalactic: The Heretic Prophet wird kein einzelnes Spiel, sondern da kommt noch einiges auf uns zu - Naughty Dog stellt jetzt schon Nachfolger und mehr in Aussicht

Intergalactic wird ein brandneues Franchise von Naughty Dog.

Das neue Singleplayer-Spiel von Naughty Dog ist nicht The Last of Us Part 3, sondern Intergalactic: The Heretic Prophet. Ein SciFi-Action-Adventure, in dem wir in die Rolle von Kopfgeldjägerin Jordan schlüpfen und die Geheimnisse eines fremden Planeten erkunden. Eine komplett neue Marke also, deren grafisch aufwendiger Enthüllungstrailer im Rahmen der Game Awards 2024 bereits für etliche öffne Münder sorgte.



Und für alle, die schon jetzt nicht genug vom SciFi-Abenteuer bekommen können, gibt's jetzt eine gute Nachricht: Intergalactic soll ein ganzes Franchise werden. Heißt: Bei dem einen Spiel bleibt's wohl nicht, da kommt zukünftig noch mehr.

Weil's so schön ist, könnt ihr euch hier übrigens noch einmal den Enthüllungstrailer zu Intergalactic zu Gemüte führen:

Intergalactic als "Franchise" - Was das bedeuten könnte

Woher kommt diese Info? Aus einer Stellenausschreibung von Naughty Dog. Das Studio sucht aktuell nämlich nach einem Senior Gameplay Melee Animator (also nach einer Person, die Nahkämpfe animiert) und nennt Intergalactic: The Heretic Prophet hier ausdrücklich "brandneues Franchise".

Dies ist allerdings nicht das erste Mal, dass das Space-Abenteuer offiziell als Startpunkt eines Franchises betitelt wird: Auch in der YouTube-Videobeschreibung des Reveal-Trailers ist von einem Franchise die Rede.

Aber was heißt das denn eigentlich? Was Naughty Dog in Zukunft mit der Marke konkret noch alles vorhat, wissen wir noch nicht. Allerdings können wir davon ausgehen, dass uns ähnlich wie schon bei der The Last of Us-Reihe womöglich mindestens ein Sequel oder ein umfangreicher Story-DLC erwarten könnte.

Möglicherweise plant Naughty Dog sogar Ausflüge in andere Medien-Gefilde. HBOs The Last of Us-Serie ist bekanntlich ein Riesenerfolg, vielleicht tobt sich Neil Druckmann also irgendwann auch mit Intergalactic im TV-Bereich aus. Aber das ist natürlich reine Spekulation.

Fest steht, dass Naughty Dog offenbar jetzt schon langfristig mit Intergalactic als Marke plant und das kommende Spiel wohl keine Eintagsfliege wird.

Neil Druckmann hat sich vor ein paar Tagen außerdem zur Story von Intergalactic geäußert und gibt uns damit eine genauere Vorstellung davon, was uns eigentlich in dem kommenden SciFi-Abenteuer erwartet.

Die Geschichte soll sich um die Leitmotive Glaube und Religion drehen, gleichzeitig will uns Naughty Dog konstant das Gefühl von Einsamkeit vermitteln. Wir sollen uns verloren fühlen auf einem Planeten, dessen besonderen Gesetze wir nicht verstehen bzw. erst nach und nach herausfinden müssen.

Intergalactic: The Heretic Prophet wurde im Rahmen der Game Awards 2024 angekündigt und soll exklusiv für die PS5 erscheinen. Einen Release-Zeitraum oder gar -Datum hat das neue Naughty Dog-Projekt allerdings noch nicht.