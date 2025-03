Naughty Dog verrät endlich mehr zur Story von Intergalactic und keine Sorge: Das neue Spiel wird wieder kontrovers

Einer der mysteriösen Widersacher der Kopfgeldjägerin Jordan erwartet einen Kampf. Inwiefern sind diese Wesen in der Religion des Spiels verwurzelt? Wir werden es frühestens 2026 herausfinden. Bildquelle: Sony/Naughty Dog

Intergalactic: The Heretic Prophet erblickte bei den Game Awards 2024 das Licht der Gaming-Welt. Nun gibt Naughty Dog Chef Neil Druckmann in einem Gespräch auf Sonys YouTube-Kanal weitere Details zu einem Kernaspekt der Geschichte preis.

Den imposanten Enthüllungs-Trailer von Intergalactic könnt ihr euch übrigens hier noch einmal ansehen:

4:33 Intergalactic: The Heretic Prophet - Der erste Trailer des neuen Spiels von Naughty Dog

Glaube und Religion als Kernthemen

War Uncharted noch eher leichte Kost mit Anleihen von Indiana Jones, wagte sich Naughty Dog mit The Last of Us Part 1 und 2 an Material, das für die ein oder andere Person wohl weniger leicht verdaulich war. Gewalt, Verwahrlosung, Fragen von Identität, Verlust geliebter Menschen oder auch Horden von pilzverseuchten Wesen sorgten bei vielen Spieler*innen für jede Menge Emotionen und oft auch hitzige Gespräche.

Wie Druckmann im Gespräch scherzend meint, wollen sie es mit dem neuen Spiel "lockerer" angehen – naja nicht wirklich.

Naughty Dogs Themen der Wahl? Glaube und Religion, gesteht er humorvoll ein. Mit Intergalactic: The Heretic Prophet bleiben sie also ihrer Lust an der Auseinandersetzung über emotional aufgeladene Themen treu.

Während der Kämpfe in Intergalactic: The Heretic Prophet scheint es ordentlich zur Sache zu gehen. Bildquelle: Sony/Naughty Dog

Darum geht's in der Story: Nachdem Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun auf dem Planeten Sempiria abstürzt, gerät sie rasch in die Wirren einer von den Devs selbst entwickelten Religion. Und die hat es wohl in sich: Sie hätten seit Jahren an allerlei Details gewerkelt, angefangen vom ersten Propheten, bis hin zu Abspaltungen, die im Laufe der Zeit auftraten.

Der Glaube der Einwohner und Jordans Verwicklung darin bilden das erzählerische Zentrum der Geschichte, schildert der leitende Entwickler.

Dabei weichen sie von einem anderen Pfeiler der vorherigen Titel allerdings ab. Die junge Frau ist alleine unterwegs:

Es geht auch im Einsamkeit. In den früheren Spielen hast du einen Verbündeten, aber ich möchte, dass du dich an einem Ort verirrst und dir nicht klar ist, was hier passiert ist. Wer sind die Leute hier? Was ist die Geschichte? Wenn du jemals eine Chance haben willst, [den Planeten] zu verlassen, musst du herausfinden, was hier vorgefallen ist.

Weitere Informationen zu Naughty Dogs neuer Franchise findet ihr in unserem großen Übersichtsartikel.

Derweil wird wohl Intergalactic: The Heretic Prophet auch Verbindungen zu Naughty Dogs legendären Reihen, Uncharted und The Last of Us aufweisen. Hinweise darauf, sind im Trailer zu entdecken.

Was einen Release-Termin für den PlayStation-5-exklusiven Titel angeht, müssen wir aktuell vage bleiben. Druckmann bemerkt hierzu nur, dass sie „noch einen weiten Weg vor sich hätten“. Obschon sich das Spiel bereits seit fünf Jahren in Entwicklung befinde, ist ein Release 2025 ausgeschlossen.

Frühestens 2026 könnte Intergalactic erscheinen. Eine von Fans interpretierte Zahlenfolge im Trailer deutet sogar erst auf das Jahr 2027 hin.

Freut ihr euch auf das neue Werk aus einer der Meisterschmieden des Gamings von Sony? Oder schreckt euch dieser augenscheinliche Fokus auf das konfliktträchtige Themenfeld ab? Hättet ihr euch eher etwas Heiteres gewünscht? Schreibt uns eure Meinung und Gedanken dahinter gerne in die Kommentarsektion!