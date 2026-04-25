Invincible Season 5: Release, Folgen, Streaming und mehr - Alle bekannten Infos zu Staffel 5

Alle Infos zu Invincible Staffel 5.

Die vierte Staffel von Amazon Primes Invincible ist inzwischen vollständig verfügbar. Für Fans richtet sich der Blick jetzt also darauf, wie es weitergehen wird. Wir fassen zusammen, was zu Season 5 bereits bekannt ist.



Hier könnt ihr zu den einzelnen Punkten springen:

Release: Wann kommt Invincible Staffel 5?

Ein offizieller Releasetermin für Season 5 von Invincible ist noch nicht bekannt. Dass die Staffel kommen wird, ist dagegen bereits seit Juli 2025 bestätigt. Wir rechnen entsprechend mit Blick auf die letzten beiden Seasons mit einem Release im Frühjahr 2027 (vermutlich im Zeitraum Februar bis März).

Im März 2026 hatte Invincible-Co-Creator Simon Racioppa gegenüber Collider verraten, dass die Staffel sich aktuell in der Post-Production befindet.

11:24 Invincible Staffel 4: Amazon erklärt euch alles, was ihr zur Story vor dem Release wissen müsst, in unter 12 Minuten

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Streaming: Wo läuft Invincible Staffel 5?

Invincible wird von Prime Video produziert, entsprechend ist die Serie exklusiv beim Streamingdienst von Amazon verfügbar. Das sollte sich auch bei Season 5 nicht ändern.

Auf den Folgeseiten findet ihr weitere Infos zu den Episoden, der Story und wie es um künftige Staffeln steht.