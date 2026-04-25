Invincible Season 5: Release, Folgen, Streaming und mehr - Alle bekannten Infos zu Staffel 5

Die 5. Staffel zur Prime Video-Serie Invincible ist bereits bestätigt und wir wissen auch recht sicher, wo die Reise hingeht. Hier gibt's alle Infos zur neuen Season.

Profilbild von Eleen Reinke

Eleen Reinke
25.04.2026 | 15:00 Uhr

Alle Infos zu Invincible Staffel 5. Alle Infos zu Invincible Staffel 5.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

50% Rabatt auf euer erstes Jahr GameStar Plus

Jetzt nur für kurze Zeit: die ersten sechs Monate im Jahresabo mit dem Code »NEU50« sparen. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Die vierte Staffel von Amazon Primes Invincible ist inzwischen vollständig verfügbar. Für Fans richtet sich der Blick jetzt also darauf, wie es weitergehen wird. Wir fassen zusammen, was zu Season 5 bereits bekannt ist.

Hier könnt ihr zu den einzelnen Punkten springen:

Release: Wann kommt Invincible Staffel 5?

Ein offizieller Releasetermin für Season 5 von Invincible ist noch nicht bekannt. Dass die Staffel kommen wird, ist dagegen bereits seit Juli 2025 bestätigt. Wir rechnen entsprechend mit Blick auf die letzten beiden Seasons mit einem Release im Frühjahr 2027 (vermutlich im Zeitraum Februar bis März).

Im März 2026 hatte Invincible-Co-Creator Simon Racioppa gegenüber Collider verraten, dass die Staffel sich aktuell in der Post-Production befindet.

Video starten 11:24 Invincible Staffel 4: Amazon erklärt euch alles, was ihr zur Story vor dem Release wissen müsst, in unter 12 Minuten

Streaming: Wo läuft Invincible Staffel 5?

Invincible wird von Prime Video produziert, entsprechend ist die Serie exklusiv beim Streamingdienst von Amazon verfügbar. Das sollte sich auch bei Season 5 nicht ändern.

Auf den Folgeseiten findet ihr weitere Infos zu den Episoden, der Story und wie es um künftige Staffeln steht.

1 von 4

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Top-Artikel
alle anzeigen
Hot Wheels Glückspilz kauft Kiste für schlappe 21 Euro auf Flohmarkt - Findet darin 690 Hot Wheels und das ganze Paket ist wohl mindestens 700 Euro wert
1
Hot Wheels Glückspilz kauft Kiste für schlappe 21 Euro auf Flohmarkt - Findet darin 690 Hot Wheels und das ganze Paket ist wohl mindestens 700 Euro wert
2
5-jähriger LEGO-Fan möchte seinem Papa ein Geschenk machen und baut mit seiner Mutter ein PC-Case aus Klemmbausteinen - sogar für die Belüftung ist gesorgt
3
Von wegen nur für Popcorn: Super Mario-Fans zweckentfremden Yoshis Popcorn-Eimer und eine Idee ist besser als die andere
4
PC-Spieler wundert sich zweieinhalb Jahre lang, warum sein Computer kaum Arbeitsspeicher hat - findet zweiten RAM-Riegel beim Staubwischen lose im Gehäuse liegen
5
PC-Spieler kaufte RAM vor der Hardware-Krise für 140 Euro, aber ein Riegel ging kaputt - Firma tauscht anstandslos aus, obwohl das Kit jetzt 450 Euro wert wäre
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
PS4-Rollenspielhit: Das PS5-Remaster eines großen Fantasy-Abenteuers ist gerade erst erschienen und schon günstig!

vor 52 Minuten

PS4-Rollenspielhit: Das PS5-Remaster eines großen Fantasy-Abenteuers ist gerade erst erschienen und schon günstig!
Invincible Season 5: Release, Folgen, Streaming und mehr - Alle bekannten Infos zu Staffel 5

vor 54 Minuten

Invincible Season 5: Release, Folgen, Streaming und mehr - Alle bekannten Infos zu Staffel 5
Minecraft 2 - Alle Infos zum zweiten Kinofilm: Kinostart, Cast und erste Details zur Story   1  

vor einer Stunde

Minecraft 2 - Alle Infos zum zweiten Kinofilm: Kinostart, Cast und erste Details zur Story
Pokémon TCG Pocket Roadmap - Alle neuen Erweiterungen und Events im Überblick   1

vor 2 Stunden

Pokémon TCG Pocket Roadmap - Alle neuen Erweiterungen und Events im Überblick
mehr anzeigen