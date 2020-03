Jedi Academy für PS4 - Eines der besten Star Wars-Spiele ist zurück

Im März 2020 jagt aktuell ein großer Blockbuster den nächsten. Doch auch neben aktuellen Spielen wie Animal Crossing, Doom Eternal oder Half-Life: Alyx finden ab und an alte Klassiker den Weg auf die Konsolen, die ihr unbedingt im Blick haben solltet.

So ist es auch mit Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, das am heutigen 26. März für die PS4 erscheint und gemein als eines der besten Star Wars-Spiele überhaupt gilt.

Auf einen Blick: Das ist Jedi Academy:

Im direkten Nachfolger von Jedi Outcast beginnt ihr als Schüler des legendären Jedi Kyle Katarn euer Training an der Jedi-Akademie, wählt nach Belieben Aufträge in der Galaxie aus und könnt euch im Verlauf des Spiels entweder für die helle oder dunkle Seite der Macht entscheiden.

Dennis Michel: Jedi Outcast und Jedi Academy stehen in der Liste meiner liebsten Spiele weit oben und das liegt in erster Linie an drei Punkten.



Das Gameplay: Der Einsatz der vielen Macht-Fähigkeiten und die Lichtschwertduelle machen auch heute noch Spaß und nie habe ich mich in einem Spiel mehr wie ein Jedi gefühlt - sorry Fallen Order.

Das Star Wars-Feeling: Nicht nur ist Kyle Katarn ein legendärer Star Wars-Held auch sonst strotzt das Spiel von vielen kleinen Geschichten und Schauplätzen, die einen ganz ins Universum reinziehen:

Der Multiplayer: Hier sind mir vor allem die packenden Lichtschwertduelle im Gedächtnis geblieben. Hatten die sich bereits im Hauptspiel toll angefühlt, ging es gegen "echte Jedis" noch packender zur Sache.